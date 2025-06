Homenaje anual a los gudaris y milicianos en Bilbao con el mensaje de "no" a la guerra

Manifiesto conjunto por la paz

Según han señalado, "así como nuestros predecesores trabajaron por un pueblo y un mundo mejores, hoy nosotros, sus herederos, tomamos el testigo y hacemos nuestro su ideal. Queremos un pueblo libre, un mundo mejor y más justo. No queremos guerras. No necesitamos guerras. Queremos y necesitamos la paz".



Durante el acto, el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, Alberto Alonso, ha recordado a quienes fallecieron "defendiendo los valores democráticos y la legalidad vigente en la Guerra Civil".



Según ha afirmado, las guerras "no tienen épica" y la Guerra Civil, "como todas las guerras, no tuvo nada de ejemplar, nada que merezca ser reivindicado".



"Solo trajo dolor, sufrimiento y división, una contienda que arrastró a nuestro pueblo a una de las mayores carnicerías de nuestra historia contemporánea", ha añadido. El responsable de Gogora ha señalado que quiere recordarlo "en este momento en el que la guerra vuelve a proyectar una sombra oscura en nuestros corazones, cuando volvemos a ver diariamente la muerte, la destrucción y el sufrimiento en tantos lugares del mundo".



Según ha indicado, los gudaris y milicianos fallecidos en la Guerra Civil representan "la mejor la advertencia que puede dar" la historia "ante la proliferación de mensajes de odio, de división, de exclusión al diferente". "Ellos son reflejo del dolor que pueden crear aquellas ideologías que pretenden imponer sus proyectos totalitarios por medio de la fuerza”, ha reflexionado.