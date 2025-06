Continúa el debate sobre el Pacto Vasco de Salud firmado este viernes por el Gobierno Vasco. El PNV ha subrayado el “aval aplastante mayoritario” al pacto, mientras que EH Bildu ha acusado al Gobierno de “representar los intereses de quienes quieren hacer negocio con la salud”.

Los diferentes representantes políticos siguen hablando acerca del Pacto de Salud. Por su parte, EAJ-PNV y PSE-EE se muestran felices con el acuerdo alcanzado; en cambio, la oposición sigue criticando el pacto.

PNV: “Un éxito”

El portavoz del grupo parlamentario de EAJ-PNV y burukide del Euskadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, ha calificado de exitoso el Pacto de Salud.

A pesar de ello, no ha dudado en mostrar su “decepción” por “la falta de un compromiso claro con la salud” de EH Bildu, a quien achaca “no estar a la altura”.

"Cuando hablamos de la salud no vale la ambigüedad, no vale perderse en juegos de palabras. Si nos preocupa la salud tenemos que tener un compromiso claro con la salud y Bildu no lo ha tenido", ha subrayado Díez Antxustegi.

EH BILDU: “Intereses y negocio”

Por su parte, el parlamentario Xabi Astigarraga (EH BILDU) ha explicado que hay “discrepancias profundas” sobre el Pacto de Salud.

Según ha subrayado el parlamentario, “con esta firma se comprueba” que el PNV no ha logrado “blindar el sistema de salud” como prometió.

Además, Astigarraga afirma que el Gobierno se ha quedado con “el apoyo del PP y de Confebask, representando los intereses de quienes quieren hacer negocio con la salud”.

PSE: “Un buen pacto”

En cambio, el representante del PSE-EE Adrián Fernández ha señalado que su formación está “contenta” con lo que consideran “un buen pacto”.

A pesar de ello, ha destacado que los derechos de las personas trabajadoras están por delante de los derechos lingüísticos: "Allá donde genere una colisión entre los derechos lingüísticos y los derechos de las personas trabajadoras, se prioricen siempre (los derechos de los trabajadores)”.

PP: “Imposición ideológica”

Por último, la parlamentaria del Partido Popular Ana Morales, ha criticado que se “siguen priorizando y poniendo la ideología y la imposición del euskera por encima de una gestión eficaz de los recursos”.

Además, ha censurado que el Pacto de Salud "se ha quedado muy corto" en cuestiones como la de los cuidados paliativos o el espacio sociosanitario, que los populares consideran fundamentales.