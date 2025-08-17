El Ayuntamiento de Ondarroa denuncia la expulsión de un policía municipal de las txonas en fiestas de Andra Mari

El Ayuntamiento de Ondarroa (Bizkaia) ha denunciado la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas ,durante las fiestas de Andra Mari.

En un comunicado, la alcaldesa Urtza Alkorta Arrizabalaga (EH Bildu) ha afirmado que los hechos se produjeron el sábado, 16 de agosto, cuando un policía municipal fuera de servicio “fue expulsado del recinto festivo por su condición de agente de la Policía Local”.

El consistorio considera "muy grave" lo ocurrido y asegura que tomará medidas. Además, la alcaldesa ha transmitido su apoyo tanto al conjunto de la plantilla municipal como al agente afectado.