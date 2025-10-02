El 43% de la ciudadanía apuesta por mejorar el Estatuto de Gernika, y un 20% por mantenerlo como está

La última entrega de EITB Focus ha preguntado a la ciudadanía vasca sobre la opción que prefiere en el debate sobre el futuro del autogobierno vasco.

Así, un 43,3% han optado por mejorar el actual Estatuto de Gernika. Una postura que respaldan ampliamente los votantes de PNV (45,8%) y EH Bildu (44,4%).

En segundo lugar se situaría la posibilidad de mantener como está el Estatuto de Gernika, un epígrafe que ha elegido el 20,6% de las personas encuestadas en EITB Focus. Es la opción preferida por los votantes del PSE-EE (47,8%) y del PP vasco (85,7%), y la menos elegida por los de EH Bildu (9,6%).

Finalmente, un 18,1% de la ciudadanía apela a lograr un nuevo estatus de relación de la Comunidad Autónoma Vasca con el Estado. El 32,3% de los votantes de EH Bildu ha optado por esta respuesta, así como el 16,7% de los votantes del PNV.

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se pueden consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.