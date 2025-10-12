Vitoria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aske Antolakundea muestra su solidaridad con los detenidos y heridos en los incidentes de Vitoria-Gasteiz

Larunbat goizeko gertakarietan Gasteizen egondako atxilotuei elkartasuna adierazteko, arratsaldeko 19.00etan Lakuako komisaldegi aurreko kontzentrazioa egin du Aske Antolakundeak
18:00 - 20:00

Aske Antolakundea. Imagen tomada del vídeo.

Euskaraz irakurri: Aske Antolakundeak elkartasuna adierazi die Falangeko elkarretaratzean atxilotutakoei eta zauritutakoei
author image

EITB

Última actualización

Aske Antolakundea se ha manifestado en solidaridad con los detenidos y heridos que se han producido tras los incidentes de Vitoria-Gasteiz tras la concentración de Falange. Bajo el lema "Libertad para los presos", los manifestantes han partido a las 17:00 horas desde la plaza de la Virgen Blanca, para exigir la liberación de los detenidos.

Manifestaciones Vitoria-Gasteiz Política Araba-Álava

Más noticias política

Cargar más