Gasteiz
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aske Antolakundeak elkartasuna adierazi die Falangeko elkarretaratzean atxilotutakoei eta zauritutakoei

Larunbat goizeko gertakarietan Gasteizen egondako atxilotuei elkartasuna adierazteko, arratsaldeko 19.00etan Lakuako komisaldegi aurreko kontzentrazioa egin du Aske Antolakundeak
18:00 - 20:00
Aske Antolakundea. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aske Antolakundeak manifestazioa egin du Gasteizen, Falange Espainolaren bilkuran parte hartzen ari zirenei aurre egitera joandakoen artean atxilotutakoei eta zauritutakoei elkartasuna adierazteko. "Atxilotuak askatu" lelopean, Andre Maria Zuriaren plazatik abiatu dira manifestariak, 17:00etan, atxilotuak askatzea eskatzeko.

Manifestazioak Gasteiz Politika Araba

Albiste gehiago politika

Gehiago kargatu