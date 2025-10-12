Disturbios
El Gobierno Vasco condena los incidentes: "Son hechos muy graves que atentan contra la convivencia"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, la parlamentaria del PP vasco Ainhoa Domaica y los sindicatos SiPE, Euspel y ESAN también han mostrado su condena a los incidentes ocurridos en la capital alavesa que se han saldado con 19 personas detenidas y 20 ertzainas heridos leves

VITORIA, 12/10/2025.- Destrozos tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditu: "Bizikidetza urratzen duten gertaera oso larriak dira"
EITB

Última actualización

El viceconsejero de Seguridad Ricardo Ituarte ha condenado los incidentes ocurridos esta mañana en Vitoria-Gasteiz que se ha saldado con 19 personas detenidas, hasta el momento, 20 ertzainas heridos leves y numerosos daños materiales

Los incidentes se han registrado este mediodía, en la plaza de La Provincia, al inicio de una concentración de personas convocadas por la Falange Española a favor de la unidad de España. Seguidamente los incidentes se han desarrollado en varias calles céntricas de la capital alavesa, donde han quemado algunos contenedores urbanos.

Ituarte ha condenado los incidentes: “Son hechos muy graves que atentan contra la convivencia y que no tienen cabida en nuestra sociedad. Una concentración convocada por un grupo de personas fascistas desgraciadamente se ha encontrado con lo que buscaban, la respuesta de los fascistas vascos. Personas que una vez más han provocado incidentes y han atacado directamente a las y los agentes de la Ertzaintza que estaban velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía. No vamos a tolerar este tipo de hechos que nos recuerdan a tiempos pasados”.  

El viceconsejero de Seguridad también ha puesto en valor “el trabajo de las y los ertzainas, que pese a los ataques recibidos, han mostrado, una vez más, su profesionalidad y han trabajado para devolver el orden a las calles de Vitoria-Gasteiz.  Asimismo, queremos trasladar nuestra solidaridad a las y los ertzainas heridos, así como a todas las personas que de una u otra manera se han visto afectadas por los incidentes provocados por estos radicales”

Condena de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz

Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, no ha dudado en condenar los incidentes ocurridos en la ciudad, mediante la red social X. Etxebarria ha asegurado que estos incidentes son "una demostración más de lo que generán los discursos radicales".

Además, la alcaldesa vitoriana ha transmitido su apoyo a todos los heridos en los enfrentamientos y a las personas que hayan recibido daños.

 

El PP también condena los incidentes

La parlamentaria del PP vasco Ainhoa Domaica ha trasladado su "condena a los incidentes violentos" y ha denunciado que el Gobierno Vasco "ha dejado solos y desprotegidos" a los agentes de la Ertzaintza que han actuado en el operativo.

 

 

Reacciones de los sindicatos

El sindicato SiPE ha exigido dimisiones tras denunciar un "nuevo desastre organizativo" en la Ertzaintza para hacer frente a los incidentes. Por su parte, Euspel ha expresado su "apoyo total e incondicional" a la veintena de ertzainas contusionados y ha exigido el refuerzo real de plantillas hasta, como mínimo, 9000 efectivo. 

También el sindicato ESAN ha denunciado que los incidentes de este domingo "evidencian que la Ertzaintza no dispone del personal suficiente para afrontar con garantías situaciones de alta tensión y riesgo".

Al menos 19 detenidos en los incidentes que han tenido lugar en la concentración de la Falange en Vitoria-Gasteiz
Manifestaciones Ertzaintza Ultraderecha Vitoria-Gasteiz Política Araba-Álava

