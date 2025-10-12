El Gobierno Vasco condena los incidentes: "Son hechos muy graves que atentan contra la convivencia"

El viceconsejero de Seguridad Ricardo Ituarte ha condenado los incidentes ocurridos esta mañana en Vitoria-Gasteiz que se ha saldado con 19 personas detenidas, hasta el momento, 20 ertzainas heridos leves y numerosos daños materiales.

Los incidentes se han registrado este mediodía, en la plaza de La Provincia, al inicio de una concentración de personas convocadas por la Falange Española a favor de la unidad de España. Seguidamente los incidentes se han desarrollado en varias calles céntricas de la capital alavesa, donde han quemado algunos contenedores urbanos.

Ituarte ha condenado los incidentes: “Son hechos muy graves que atentan contra la convivencia y que no tienen cabida en nuestra sociedad. Una concentración convocada por un grupo de personas fascistas desgraciadamente se ha encontrado con lo que buscaban, la respuesta de los fascistas vascos. Personas que una vez más han provocado incidentes y han atacado directamente a las y los agentes de la Ertzaintza que estaban velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía. No vamos a tolerar este tipo de hechos que nos recuerdan a tiempos pasados”.

El viceconsejero de Seguridad también ha puesto en valor “el trabajo de las y los ertzainas, que pese a los ataques recibidos, han mostrado, una vez más, su profesionalidad y han trabajado para devolver el orden a las calles de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, queremos trasladar nuestra solidaridad a las y los ertzainas heridos, así como a todas las personas que de una u otra manera se han visto afectadas por los incidentes provocados por estos radicales”

Condena de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz

Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, no ha dudado en condenar los incidentes ocurridos en la ciudad, mediante la red social X. Etxebarria ha asegurado que estos incidentes son "una demostración más de lo que generán los discursos radicales".

Además, la alcaldesa vitoriana ha transmitido su apoyo a todos los heridos en los enfrentamientos y a las personas que hayan recibido daños.