Eusko Jaurlaritzak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditu: "Bizikidetza urratzen duten gertaera oso larriak dira"
Gasteizko alkate Maider Etxebarriak, PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak eta SiPE, Euspel eta ESAN sindikatuek ere gogor gaitzetsi dute arabar hiriburuan jazotakoa. Guztira, 19 pertsona atxilotu dituzte, eta 19 ertzain zauritu dira istiluetan.
Segurtasun sailburuorde Ricardo Ituartek Gasteizen gaur goizean izandako istiluak gaitzetsi ditu. Guztira, 19 pertsona atxilotu dituzte eta 20 ertzain arin zauritu dira. Kalte materialak ere handiak izan dira.
Eguerdian jazo dira istiluak, Probintzia plazan, Espainiako Falangeak "batasunaren alde" deitutako elkarretaratzea hasi eta berehala. Denbora gutxian, Arabako hiriburuko erdiguneko hainbat kaletara zabaldu dira, edukiontziak erre baitituzte horietan.
Ituartek gogor gaitzetsi du gertatutakoa: "Gertakari oso larriak dira, bizikidetzaren aurka doaz, eta gure gizartean ez dute lekurik. Zoritxarrez, faxista talde batek deitutako elkarretaratzeak euskal faxisten erantzuna jaso du. Beste behin ere, herritarren ordena eta segurtasuna zaintzen ari ziren ertzainei zuzenean eraso diete. Ez dugu onartuko iraganeko garaietara garamatzan gertaerarik".
Segurtasun sailburuordeak, halaber, honako hau nabarmendu du: "Gure elkartasuna agertu nahi diegu zauritutako ertzainei, bai eta erradikal horiek eragindako istiluek modu batera edo bestera kaltetu dituzten pertsona guztiei ere".
Gasteizko alkatearen gaitzespena
Gasteizko alkate Maider Etxebarriak ere gaitzespen hitzak zabaldu ditu sarean. X. sare sozialaren bitartez, ziurtatu du "diskurtso erradikalek sortzen dutenaren froga bat gehiago" dela gaurkoa.
Bestalde, babesa agertu die liskarretan zauritu diren guztiei eta kalteak jasan dituzten pertsonei.
Segurtasun sailburuorde Ricardo Ituartek Gasteizen gaur goizean izandako istiluak gaitzetsi ditu. Guztira, 19 pertsona atxilotu dituzte eta 20 ertzain arin zauritu dira. Kalte materialak ere handiak izan dira.
PPk ere istiluak gaitzetsi ditu
Euskadiko PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak salatu du Eusko Jaurlaritzak "bakarrik eta babesik gabe" utzi dituela operatiboan jardun duten ertzainak.
Sindikatuen erreakzioak
SIPE sindikatuak dimisioak eskatu ditu, "Ertzaintzak antolakuntza hondamendi berri bat" bizi izan dula iritzita.
Euspelek "erabateko eta baldintzarik gabeko babesa" adierazi die zauritutako hogei ertzainei, eta plantillak indartzea eskatu du, gutxienez 9.000 ertzain izan arte.
ESAN sindikatua bat etorri da horretan: "Gaurko istiluek agerian uzten dute Ertzaintzak ez duela behar adina langile egoera arriskutsuei berme osoz aurre egiteko".
Politikari buruzko albiste gehiago
Aske Antolakundeak elkartasuna adierazi die Falangeko elkarretaratzean atxilotutakoei eta zauritutakoei
Aske Antolakundeak manifestazioa egin du Gasteizen, Falange Espainolaren bilkuran parte hartzen ari zirenei aurre egitera joandakoen artean atxilotutakoei eta zauritutakoei elkartasuna adierazteko. "Atxilotuak askatu" lelopean, Andre Maria Zuriaren plazatik abiatu dira manifestariak, 17:00etan, atxilotuak askatzea eskatzeko.
Sanchezen aurkako txistuak entzun dira aurten ere Madrilen, urriaren 12ko desfile militarrean
Aurreko urteetan bezala, aurten ere Pedro Sanchezen aurkako txistuak entzun dira. Imanol Pradales lehendakaria eta beste bost erkidegotako presidenteak ez dira bertan izan, eta aurten Santiago Abascal ere ez da joan, Sanchezekin bat ez egiteko.
ELAk eta Ernaik elkarretaratzea egin dute Gasteizen, faxisten presentziagatik protesta egiteko
Hispanitatearen Egunaren eta Falange Españolak Gasteizen deitutako bilkuraren kontrako elkarretaratzea egin dute ELAk eta Ernaik, istiluak izan diren tokitik aldenduta. Faxistak Gasteizen inoiz ez direla ongi etorriak izango aldarrikatu dute.
Guardia Zibilaren zaindariaren eguna ospatu dute Arabako komandantzian
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Pilarreko Ama Birjinaren egunean parte hartu du Arabako hiriburuan, Sansomendiko komandantzian. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren EAEko ordezkaria eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea ere izan dira bertan.
Euskadiko PPk Latinoamerikako elkarteekin ospatu du, lehen aldiz, Hispanitatearen Eguna
Dantza emanaldiez gain, Ameriketako hainbat herrialdetako postuak izan dira, hala nola Kuba, Paraguai, Bolivia, Venezuela, Nikaragua eta Ekuadorkoak. Ekitaldian, nazio horien bandera eta ikurrak erakutsi, eta bertako produktuak eskaini dituzte dastatzeko.
Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte Falange Espainolak Gasteizen deitu duen bilkuran izandako istiluetan
Faxistek elkarretaratzea deitu dute gaur goizean Arabako hiriburuan, Hispanitatearen Egunaren harira, eta ehunka pertsona bertaratu dira kontramanifestazioa egitera. Istiluak sortu dira Ertzaintzarekin, eta desordena publikoak izan dira, Ertzaintzak baieztatu duenez.
Istiluak Gasteizen Falangek antolatutako ekitaldian
Faxisten deialdiari aurre egitera bertaratu dira ehunka pertsona, eta istiluak sortu dira Ertzaintzarekin. Pertsonaren bat atxilotu dute.
EH Bilduk "euskal azaroaren 22a" aldarrikatu du "gizarte molde zaharkitua" islatzen duen urriaren 12aren aurrean
Arkaitz Rodriguez Ekintza Politikoko arduradunak Bilboko "Autonomia kalea lepo betetzera" deitu ditu herritarrak, Euskal Herri "solidarioa, feminista, euskalduna, independentista, sozialista eta gainerako herri, kultura eta hizkuntzak errespetatzen dituena" aldarrikatzeko.
Eusko Jaurlaritzan EAJren eta PSE-EEren artean "lan-giro ona" dagoela esan du Javier Hurtadok
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak kritikatu egin du jeltzaleek euskararen edo enplegu publikoaren legearen inguruan lortutako adostasuna hautsi izana, baina bi alderdien arteko lan-giroa ona dela nabarmendu du.