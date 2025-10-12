U-12
ELA y Ernai protestan en Vitoria-Gasteiz por la presencia de fascistas

ELAk eta Ernaik elkarretaratzea egin dute Gasteizen, faxisten presentziagatik protesta egiteko
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ELAk eta Ernaik elkarretaratzea egin dute Gasteizen, faxisten presentziagatik protesta egiteko
EITB

ELA y Ernai se han concentrado en contra del Día de la Hispanidad y de la reunión convocada por Falange en Vitoria-Gasteiz, lejos del lugar donde se han producido los incidentes. Han subrayado que los fascistas nunca serán bien recibidos en la ciudad.

Manifestaciones Denuncias Política

