ELAk eta Ernaik elkarretaratzea egin dute Gasteizen, faxisten presentziagatik protesta egiteko

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Hispanitatearen Egunaren eta Falange Españolak Gasteizen deitutako bilkuraren kontrako elkarretaratzea egin dute ELAk eta Ernaik, istiluak izan diren tokitik aldenduta. Faxistak Gasteizen inoiz ez direla ongi etorriak izango aldarrikatu dute.

