La Guardia Civil celebra en Euskadi el Día del Pilar, con acto principal en Sansomendi

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Guardia Zibilaren patroiaren eguna ospatu dute Sansomendiko komandantzian
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha participado en la Festividad de la Virgen del Pilar, en el acuartelamiento de Sansomendi de la capital alavesa. Un acto al que han acudido también la delegada del gobierno español, Marisol Garmendia, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Iñaki Subijana. 

