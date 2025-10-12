U-12

Guardia Zibilaren zaindariaren eguna ospatu dute Arabako komandantzian

La Guardia Civil celebra en Euskadi el Día del Pilar, con acto principal en Sansomendi
18:00 - 20:00
EITB

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Pilarreko Ama Birjinaren egunean parte hartu du Arabako hiriburuan, Sansomendiko komandantzian. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren EAEko ordezkaria eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea ere izan dira bertan.

