Esan exige la revocación del reconocimiento de Rosa Zarra como víctima de acción policial

El sindicato Esan ha exigido la revocación del reconocimiento de Rosa Zarra como víctima de acción policial y ha pedido la retirada de la placa instalada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en memoria de esta mujer que murió en 1995 ocho días después de recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.

El 22 de junio de 1995, Zarra se encontraba en las proximidades del estadio de Anoeta cuando, en el transcurso de una movilización, fue alcanzada en el vientre por una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, durante una carga realizada por los incidentes registrados entre seguidores de Herri Batasuna y pacifistas que apoyaban a los trabajadores de Alditrans y que pedían la liberación del empresario entonces secuestrado por ETA José María Aldaya.

La colocación de la placa en memoria de Rosa Zarra tuvo lugar el pasado sábado, siete meses y medio después de que la fallecida fuera reconocida como víctima por parte de la Comisión de valoración de víctimas de violencia por motivación política en Euskadi.

Esan ha señalado en un comunicado que el Departamento vasco de Justicia ha "decidido calificar a Rosa Zarra como 'víctima de la Ertzaintza', sin sentencia judicial, sin pruebas nuevas y contra todo criterio jurídico y ético".

"Este acto es una afrenta intolerable a los hombres y mujeres de la Ertzaintza, un insulto a la verdad y una manipulación política del pasado con el único objetivo de criminalizar a la policía vasca y reabrir heridas que la justicia cerró hace décadas", asegura Esan,,Afirma que la Audiencia de Gipuzkoa archivó el caso y que el entonces consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, "defendió con firmeza la actuación policial" y dejó "claro que no existió responsabilidad alguna de la Ertzaintza".

"Pretender ahora lo contrario desde un despacho político es falsificar la historia y atacar la integridad de un cuerpo policial que ha dado su vida por Euskadi", remarca Esan.