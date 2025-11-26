La Audiencia Nacional pide al PSOE el registro de todos los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan en el marco de la investigación sobre los abonos en metálico del partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.



El magistrado, que investiga estos pagos en una pieza separada de la parte del 'caso Koldo' que se instruye en la Audiencia Nacional, ha adoptado esta decisión en una providencia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.



La Fiscalía, en el informe donde solicitaba esta diligencia, consideraba que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".



El fiscal también solicitaba otras diligencias como pedir a la UCO un informe sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan "mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos" relativos a presuntos pagos en efectivo. El juez indica que resolverá en una resolución aparte.

El PSOE tendrá un plazo de 10 días para entregar toda la documentación.