2017 eta 2024 artean eskudirutan egindako ordainketa guztien zerrenda eskatu dio Auzitegi Nazionalak PSOEri

'Koldo auzia' ikertzen ari den magistratuak aparteko ikerketa-lerro bat zabaldu zuen, PSOEk eskudirutan egindako ordainketak ikertzeko. Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eman dio PSOEri azken 6 urteotako ordainketen erregistroa eskatzeko agindua. 

UCO, PSOEren egoitzan. Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

2017tik 2024ra eskudirutan egindako ordainketa guztien zerrenda eta horiekin lotutako informazioa eskatu dizkio Auzitegi Nazionalak PSOEri. Hamar eguneko epea eman dio dokumentazio guztia entregatzeko. 

Jose Luis Abalos ministro ohiak eta Koldo Garcia aholkulari ohiak eskudirutan jasotako diruaren jatorria zein den jakin nahi du 'Koldo auzia' ikertzen ardi den Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko magistratuak. Auzi horren barruan aparteko ikerketa-lerro bat zabaldu zuen, ordainketen nondik norakoak argitzeko, eta, orain, Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzaren aginduz eskatu dio dokumentazioa PSOEri. 

Txostenean, Fiskaltzak dio ikertzen ari diren jardueren atzean diru-zuriketa edota funtsen desbideratzea egon litekeela, "alderdiaren aurka egindakoa". 

Halaber, ikertuen gailu elektronikoetan atzemandako informazioa ere eskatu du fiskalak: audioak, mezuak eta bestelako dokumentuak, betiere aipatutako ordainketekin lotutakoak. 

