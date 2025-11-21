IKUSPEGIA
Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko

Leopoldo Puente epaileak bista deitu ditu Koldo auzian ikertutako Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia. Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu dute. 

exministro-Abalos-Koldo-Garcia-eitb

Abalos Koldo Garciarekin batera. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak azaroaren 27rako deitu ditu Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia , gaur egungo kautelazko neurriak mantendu behar diren edo gogortu behar diren aztertzeko. Magistratuak bi akusatuak entzun nahi ditu Koldo kasuan ikertuen egoera prozesalari buruzko erabakia hartu aurretik.

Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu ondoren egin dute deialdia, orain arte adostutako neurriak aldatzea justifikatuko luketen arriskuak daudela iritzita.

Osteguneko saioan, Puente epaileak aldeen argudioak aztertuko ditu, eta ikertuen askatasunari eusten dion edo neurri berriak hartzen dituen ebatziko du, kasuaren instrukzioak aurrera jarraitzen duen une batean.

Pandemian maskarak erosteko kontratuak ikertu dituen auziari buruzko akusazio-idazkian, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 24 urteko kartzela-zigorra eskatu du Abalosentzat, eta 19 urte eta erdikoa Koldo Garciarentzat. PPk koordinatutako herri-akusazio bateratuak, berriz, 30 urteko espetxe-zigorra eskatu du bientzat.

Epaiketak Psoe Politika

Bi urteko inhabilitazioa ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari, sekretuak ezagutarazteagatik

Auzitegi Gorenak 7.200 euroko isuna ere ezarri dio Alvaro Garcia Ortizi, eta 10.000 euro eman beharko dizkio Alberto Gonzalez Amadorri kalte moralen ordainetan. Sententzia osoa ez dago oraindik idatzita eta egun edo aste batzuen buruan jakinaraziko da. Auzitegi Gorenean bertan deuseztatze-intzidente bat eskatu ahal izango du fiskalak zigorra etenarazteko; bide horrek ez du aurrera egiten normalean, baina beharrezkoa da Konstituzionalera babes eske jotzeko.  

