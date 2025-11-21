Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko
Leopoldo Puente epaileak bista deitu ditu Koldo auzian ikertutako Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia. Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu dute.
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak azaroaren 27rako deitu ditu Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia , gaur egungo kautelazko neurriak mantendu behar diren edo gogortu behar diren aztertzeko. Magistratuak bi akusatuak entzun nahi ditu Koldo kasuan ikertuen egoera prozesalari buruzko erabakia hartu aurretik.
Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu ondoren egin dute deialdia, orain arte adostutako neurriak aldatzea justifikatuko luketen arriskuak daudela iritzita.
Osteguneko saioan, Puente epaileak aldeen argudioak aztertuko ditu, eta ikertuen askatasunari eusten dion edo neurri berriak hartzen dituen ebatziko du, kasuaren instrukzioak aurrera jarraitzen duen une batean.
Pandemian maskarak erosteko kontratuak ikertu dituen auziari buruzko akusazio-idazkian, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak 24 urteko kartzela-zigorra eskatu du Abalosentzat, eta 19 urte eta erdikoa Koldo Garciarentzat. PPk koordinatutako herri-akusazio bateratuak, berriz, 30 urteko espetxe-zigorra eskatu du bientzat.
