El Supremo cita el jueves a Ábalos y a Koldo García para revisar sus medidas cautelares

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado para el próximo jueves 27 de noviembre a José Luis Ábalos y a Koldo García con el fin de celebrar una vista en la que evaluará si deben mantenerse las actuales medidas cautelares o si procede endurecerlas. El magistrado quiere escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión sobre la situación procesal de los investigados en el caso Koldo.

La convocatoria llega después de que la Fiscalía y las acusaciones populares hayan solicitado su ingreso en prisión, al considerar que existen riesgos que justificarían un cambio en las medidas acordadas hasta ahora. Tanto Ábalos como García han permanecido en libertad desde el inicio de la investigación.

En la vista del jueves, el juez Puente analizará los argumentos de las partes y resolverá si mantiene la libertad de los investigados o si adopta nuevas medidas, en un momento en el que continúa avanzando la instrucción del caso.

En su escrito de acusación, relativo a la causa en la que se han investigado los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita para ambos 30 años de prisión por distintos delitos.