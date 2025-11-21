VISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Supremo cita el jueves a Ábalos y a Koldo García para revisar sus medidas cautelares

El juez Leopoldo Puente ha convocado una vista para decidir si mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, investigados en el caso Koldo. La Fiscalía y las acusaciones populares han reclamado su ingreso en prisión.
exministro-Abalos-Koldo-Garcia-eitb
Ábalos junto a Koldo García. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko
author image

EITB

Última actualización

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado para el próximo jueves 27 de noviembre a José Luis Ábalos y a Koldo García con el fin de celebrar una vista en la que evaluará si deben mantenerse las actuales medidas cautelares o si procede endurecerlas. El magistrado quiere escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión sobre la situación procesal de los investigados en el caso Koldo.

La convocatoria llega después de que la Fiscalía y las acusaciones populares hayan solicitado su ingreso en prisión, al considerar que existen riesgos que justificarían un cambio en las medidas acordadas hasta ahora. Tanto Ábalos como García han permanecido en libertad desde el inicio de la investigación.

En la vista del jueves, el juez Puente analizará los argumentos de las partes y resolverá si mantiene la libertad de los investigados o si adopta nuevas medidas, en un momento en el que continúa avanzando la instrucción del caso.

En su escrito de acusación, relativo a la causa en la que se han investigado los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita para ambos 30 años de prisión por distintos delitos.

Juicios Psoe Política

Te puede interesar

Declaración de Álvaro García Ortíz
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Supremo, impone también a Álvaro García Ortiz una multa de 7200 euros y una indemnización de 10 000 euros por daños morales a Alberto González Amador. La sentencia completa se dará a conocer en los próximos días o semanas. El fiscal puede solicitar en el mismo TS un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

Cargar más
Publicidad
X