Respaldo unánime del CGPJ a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este miércoles su respaldo unánime a Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, tras la carta de cese de Álvaro García Ortiz al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo.
Apenas quince minutos ha durado el pleno extraordinario en el que los veinte vocales presididos por Isabel Perelló han avalado la propuesta del Gobierno de que Teresa Peramato, actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo y Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, encabece el Ministerio Público.
El CGPJ, cuyo informe es preceptivo pero no vinculante, ha constatado que Peramato reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado: quince años de ejercicio profesional como jurista de reconocido prestigio.
Es la primera vez desde que María José Segarra accedió a la Fiscalía General del Estado, en 2018, que un candidato a dirigir el Ministerio Público obtiene el aval de todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El anterior CGPJ, con el mandato caducado, se dividió al respaldar a Dolores Delgado y a García Ortiz, e incluso llegó a rechazar a este último en su segundo mandato.
Superado el examen del CGPJ, Peramato deberá someterse al de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que evaluará sus méritos e idoneidad, aunque ni su dictamen ni el del Consejo son vinculantes.
Después, el Consejo de Ministros procederá a su nombramiento, que será efectivo tras el juramento o promesa ante el rey y la toma de posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.
