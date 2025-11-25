Teresa Peramato, renombrada fiscal progresista experta en violencia de género

El Consejo de Ministros propondrá este martes como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación el Tribunal Supremo (TS).

Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de donde también provienen sus antecesores Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado.

Teresa Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el "reconocimiento unánime" de los operadores jurídicos. Cuenta con una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada "una de las grandes impulsoras" de la especialización judicial en esta materia.

Ingresó en la carrera Fiscal en el año 1990 y tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid Y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial.

También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007).

Asimismo, ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer desde 2021 y es también fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

En enero de este año 2025 fue nombrada Fiscal de Sala Jefa dela Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección Penal).

Comprometida con la protección de las víctimas de violencia de género, ha participado como ponente en numerosos cursos formativos tanto a nivel Estatal como internacional; y ha publicado multitud de artículos de contenido jurídico, en especial, relacionados con la violencia de género y la igualdad. Además, ha sido premiada y reconocida en numerosas ocasiones por su lucha y su aportación en estos ámbitos.