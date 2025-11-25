Estatuko Fiskaltza Nagusia
Teresa Peramato, itzal handiko fiskal aurrerakoia, genero indarkerian aditua

Teresa Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza fiskaltzan, eta eragile juridikoen "aho bateko onarpena" du. Ibilbide luzea du, genero indarkeriaren aurkako borrokan nagusiki. Izan ere, arlo horretako espezializazio judizialaren "bultzatzaile handienetakotzat" jotzen da.

Teresa Peramato. Europa Pressen artxiboko argazkia.

Ministroen Kontseiluak Teresa Peramato Martin proposatuko du astearte honetan Estatuko fiskal nagusi posturako, Alvaro Garcia Ortizen ordez, Auzitegi Gorenak bi urtez inhabilitatu baitu.

Peramato Fiskal Progresisten Batasuna (UPF) presidentea izan zen, elkarte horretatik datoz Álvaro García Ortiz eta Dolores Delgado ere, Peramatoren aurrekoak biak. 

Teresa Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza fiskaltzan, eta eragile juridikoek "aho batez onartu" dute. Ibilbide luzea du, genero indarkeriaren aurkako borrokan nagusiki. Izan ere, arlo horretako espezializazio judizialaren "bultzatzaile handienetakotzat" jotzen da.

1990ean ekin zion fiskal bideari, eta hainbat fiskaltzatan aritu ondoren (Tenerife, Valladolid eta Bartzelona), Madrilgo Probintzia Fiskaltzara lekualdatu zen. Bertan, 2005ean, Probintziako Fiskaltzako Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Sekziorako fiskal delegatu izendatu zuten.

Emakumearen aurkako Indarkeriaren Estatuko Behatokiko Adituen Taldeko kide ere izan zen, Emakumearen aurkako Indarkeriaren Estatuko Behatokiak urtero kaleratzen duen estreinako txostena egiteko (2007).

Era berean, Emakumearen kontrako Indarkeriaren aurkako Salako fiskal karguan izan da 2021etik, eta Prozesu Penalean Biktimak Zaindu eta Babesteko Sala Delegatuko fiskala ere bada.

2025eko urtarrilean, Auzitegi Goreneko (Zigor Sekzioa) Fiskalburu izendatu zuten.

Genero indarkeriaren biktimen babesarekin konprometituta, hizlari gisa parte hartu izan du prestakuntza ikastaro askotan, bai Estatuan, bai nazioartean; eta eduki juridikoko artikulu ugari argitaratu ditu, bereziki genero indarkeriarekin eta berdintasunarekin lotutakoak. Gainera, sari eta aintzatespen andana jaso ditu arlo horietan egindako borrokagatik eta ekarpenagatik.

Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi
Espainiako gobernua Indarkeria matxista Espainia Politika

