Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi gisa
Alvaro Garcia Ortizek karguari uko egin eta ordu batzuetara eman du pausoa Espainiako Gobernuak. Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzea ezarri dio, Zigor Arloko Salak fiskal nagusi bat zigortzen duen lehen aldia izan da.
Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi berri gisa, Alvaro Garcia Ortizek dimisioa eman eta egun batera. Proposamena arin egin dute, orain arte fiskal nagusi izan denak uko egin baitio Auzitegi Gorenak sekretuak ezagutarazteagatik zigortu ostean.
Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza lanean. Gainera, Biktimak Babesteko Sala Delegatuko fiskala da Prozesu Penalean.
Ibilbide luzea du genero-indarkeriaren aurkako borrokan. Izan ere, arlo horretan espezializazio judizialaren bultzatzaile handienetako bat da.
Alvaro Garcia Ortizek Estatuko fiskal nagusi izateari uko egin eta hurrengo egunean izendatu dute, Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzea ezarri baitzion Alberto Gonzalez Amador Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotearen ezagutarazteagatik.
Izendapen-prozesuari dagokionez, iturri judizialek azaldu dutenez, proposamena onartu ondoren, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak loteslea ez den txosten bat egin beharko du. Ondoren, Peramato Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordean agertuko da. Izapide horiek egin ondoren, Gobernuak Estatuko fiskal nagusi behin betiko izendatzea erabakiko du.
Atzo, Garcia Ortizek ukoa jakinarazi zion Felix Bolaños Justizia ministroari, Gorenak bi urteko gaitasungabetzea, 7.200 euroko isuna eta 10.000 euroko kalte-ordaina ezarri ostean, Alberto Gonzalez Amadorren, Isabel Diaz Ayusoren bikotekidearen, defentsarekin lotutako mezu elektroniko bat filtratzeagatik.
Bere dimisio gutunean, fiskal nagusi ohiak ziurtatu du kargua uzten zuela "epaiaren arrazoiaren zain egon gabe", eta beti "zerbitzu publikorako bokazioarekin" jokatu duela defendatu du. Gorenaren ebazpena, bi magistraturen boto partikularra izan duena, datozen egunetan ezagutuko da oso-osorik.
Bien bitartean, Gobernuak Estatuko Fiskaltza Nagusiaren ordezkapena azkartu du, "egonkortasun instituzionala" bermatzeko eta arduradun berriak kargua hartu ahal izateko, nahitaezko izapideak bete bezain laster.
Euskadik "herritarren kezkei" erantzuten dieten aurrekontuak izango dituela azpimarratu du EAJk
Alaitz Zabala legebiltzarkideak azpimarratu nahi izan du Euskadiko aurrekontuak bi alderdi ezberdinen akordiotik sortu direla eta gobernu programa bati erantzuten diotela.
Felipe VI.a erregeak Gernikako bonbardaketaren biktimak omentzeko ekitaldian parte hartuko du ostiral honetan
Espainiako erregearekin batera, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea ere izango da Gernikan.
D'Anjouk amaitutzat eman ditu aurrekontuen gaineko negoziazioak, akordiorik lortu gabe
Sailburuak "benetako adostasunetara iristeko borondate falta" izan dela azpimarratu du, nahiz eta, kasu askotan, "diagnostikoak bat etorri" diren. Hala ere, "bizitza hobetuko duten politikak aurrera eramateko" hitz egiten jarraitzeko konpromisoa hartu du.
Sanchezek ukatu egin du Otegirekin bildu izana: "Hori gezurra da"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari El Español egunkariak argitaratu duen informazioaz galdetu diote, Luandan (Angola). Egunkariaren arabera, zentsura-mozioa adosteko bilera egin omen zuten Arnaldo Otegik, Santos Cerdanek eta hirurek. Presidenteak adierazi du gezurra dela.
Euskadiko Gastronomia eta Elikadura Planak sektoreak dimentsioa irabaztea du helburu
Plan horren bidez, 2030era arte 2.600 milioi euro mobilizatzea aurreikusten da; 650 milioi, inbertsio publikokoak, eta 1.950 milioi, inbertsio pribatu induzitukoak. Planaren helburua da ekoizleek, enpresek, elkarteek, zentro teknologikoek, unibertsitateek eta administrazioek elkarrekin lan egitea.
Otegik adierazi du ez zela Pedro Sanchezekin bildu Rajoyren zentsura mozioa adosteko
"Uste dut sinesgarritasun apur bat dudala egiaztatuta gure herriaren aurrean. Ez dut inoiz Pedro Sanchezekin hitz egin. Gezur biribila da, bilera hori ez zen existitu", ziurtatu du Otegik ETB2ko "En Jake" saioan, El Español egunkariak argitaratutako informazioari buruz.
Jordi Pujol bideo-konferentzia bidez epaitzea erabaki du Auzitegi Nazionalak, bere etxetik
Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia bideokonferentzia bidez epaitzea erabaki du, auzitegi-medikuek bere burua defendatzea eragozten dion aurretiazko bista batean berretsi ostean.
Diez Antxustegik azpimarratu du EAJ ez dela alderdien artean betoak ezartzearen aldekoa
"Alderdi batzuei betoa jartzeko estrategia bat dago", adierazi du Joseba Diez Antxustegik. "Ez dute nahi alderdi batzuekin akordioak lortu ahal izatea, horrek eramango gintuelako beste alderdi batzuekin soilik akordioak lortu ahal izatera, eta beste alderdi horien indarra negoziazioetan handitzea", gaineratu du.
PPk eta EH Bilduk osoko zuzenketa jarriko diete 2026rako EAEko kontuei
Eusko Jaurlaritzak egindako aurrekontu-proposamenari osoko zuzenetak aurkeztea erabaki dute PPk eta EH Bilduk, formazio horien parlamentuko bozeramaileek astelehen honetan jakitera eman dutenez.