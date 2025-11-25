PROPOSAMENA
Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi gisa

Alvaro Garcia Ortizek karguari uko egin eta ordu batzuetara eman du pausoa Espainiako Gobernuak. Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzea ezarri dio, Zigor Arloko Salak fiskal nagusi bat zigortzen duen lehen aldia izan da. 

Diseño sin título - 1

Teresa Peramato. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi berri gisa, Alvaro Garcia Ortizek dimisioa eman eta egun batera. Proposamena arin egin dute, orain arte fiskal nagusi izan denak uko egin baitio Auzitegi Gorenak sekretuak ezagutarazteagatik zigortu ostean.

Peramato karrerako fiskala da 35 urte daramatza lanean. Gainera, Biktimak Babesteko Sala Delegatuko fiskala da Prozesu Penalean.

Ibilbide luzea du genero-indarkeriaren aurkako borrokan. Izan ere, arlo horretan espezializazio judizialaren bultzatzaile handienetako bat da.

Alvaro Garcia Ortizek Estatuko fiskal nagusi izateari uko egin eta hurrengo egunean izendatu dute, Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzea ezarri baitzion Alberto Gonzalez Amador Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotearen ezagutarazteagatik.

Izendapen-prozesuari dagokionez, iturri judizialek azaldu dutenez, proposamena onartu ondoren, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak loteslea ez den txosten bat egin beharko du. Ondoren, Peramato Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordean agertuko da. Izapide horiek egin ondoren, Gobernuak Estatuko fiskal nagusi behin betiko izendatzea erabakiko du.

Atzo, Garcia Ortizek ukoa jakinarazi zion Felix Bolaños Justizia ministroari, Gorenak bi urteko gaitasungabetzea, 7.200 euroko isuna eta 10.000 euroko kalte-ordaina ezarri ostean, Alberto Gonzalez Amadorren, Isabel Diaz Ayusoren bikotekidearen, defentsarekin lotutako mezu elektroniko bat filtratzeagatik.

Bere dimisio gutunean, fiskal nagusi ohiak ziurtatu du kargua uzten zuela "epaiaren arrazoiaren zain egon gabe", eta beti "zerbitzu publikorako bokazioarekin" jokatu duela defendatu du. Gorenaren ebazpena, bi magistraturen boto partikularra izan duena, datozen egunetan ezagutuko da oso-osorik.

Bien bitartean, Gobernuak Estatuko Fiskaltza Nagusiaren ordezkapena azkartu du, "egonkortasun instituzionala" bermatzeko eta arduradun berriak kargua hartu ahal izateko, nahitaezko izapideak bete bezain laster.

Espainiako gobernua Politika

