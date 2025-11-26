Estatuko Fiskaltza Nagusia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi kargurako

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena nahitaezkoa da, baina ez loteslea. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: hamabost urteko jardun profesionala, ospe handiko legelari gisa. Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oneritzia beharko du orain. 

MADRID, 25/11/2025.- Fotografía de archivo (23/11/2024), de la fiscal Teresa Peramato Martín, una experta en la lucha contra la violencia de género, que ha sido propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general del Estado, después de que ayer lunes renunciara al cargo Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos reservados. EFE/Blanca Millez
Teresa Peramato. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (BJKN) aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi berri izateko Gobernuak egindako proposamena, Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz zigortu eta horrek dimisioa eman ostean.

Hamabost minutu eskas iraun du ezohiko osoko bilkurak, eta Isabel Perello buru duen hogei kideko organoak Gobernuaren proposamena babestu du, hau da, Teresa Peramato, Goreneko Fiskaltzaren Zigor Ataleko Salako egungo fiskala eta Prozesu Penalean Biktimak Babesteko eta Babesteko Ordezkaria, Ministerio Publikoaren buru izatea. 

Fiskal nagusia izendatzeko beharrezkoa da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena, loteslea ez den arren. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: ospe handiko legelari gisa hamabost urteko jardun profesionala izatea, alegia.

2018an Maria Jose Segarra Estatuko Fiskaltza Nagusi izendatu zutenetik, lehen aldia da Ministerio Publikoa zuzentzeko hautagai batek epaileen gobernu-organoko kide guztien babesa  lortzen duela.

Aurrekoan, BJKNren agintaldia iraungita zegoela, zatitu egin zen organoa Dolores Delgado eta Garcia Ortiz babesterakoan; ez alferrik, azken hori errefusatu ere egin zuten horren bigarren agintaldian.

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren azterketa gainditu ondoren, Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oneritzia beharko du. Batzorde horrek bere merezimenduak eta egokitasuna ebaluatuko ditu, nahiz eta honen irizpena ere ez den loteslea

Ondoren, Ministroen Kontseiluak izendapena egingo du, eta erregearen aurrean zin egin edo hitza eman ondoren, Auzitegi Gorenaren osoko bilkuran jabetuko da karguaz. 

Espainiako Gobernuak Teresa Peramato proposatu du Estatuko fiskal nagusi
Teresa Peramato, Genero Indarkerian aditua
Espainiako gobernua Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia Ministroen Kontseilua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Ana Ollo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X