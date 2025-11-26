Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi kargurako
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena nahitaezkoa da, baina ez loteslea. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: hamabost urteko jardun profesionala, ospe handiko legelari gisa. Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oneritzia beharko du orain.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (BJKN) aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi berri izateko Gobernuak egindako proposamena, Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz zigortu eta horrek dimisioa eman ostean.
Hamabost minutu eskas iraun du ezohiko osoko bilkurak, eta Isabel Perello buru duen hogei kideko organoak Gobernuaren proposamena babestu du, hau da, Teresa Peramato, Goreneko Fiskaltzaren Zigor Ataleko Salako egungo fiskala eta Prozesu Penalean Biktimak Babesteko eta Babesteko Ordezkaria, Ministerio Publikoaren buru izatea.
Fiskal nagusia izendatzeko beharrezkoa da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena, loteslea ez den arren. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: ospe handiko legelari gisa hamabost urteko jardun profesionala izatea, alegia.
2018an Maria Jose Segarra Estatuko Fiskaltza Nagusi izendatu zutenetik, lehen aldia da Ministerio Publikoa zuzentzeko hautagai batek epaileen gobernu-organoko kide guztien babesa lortzen duela.
Aurrekoan, BJKNren agintaldia iraungita zegoela, zatitu egin zen organoa Dolores Delgado eta Garcia Ortiz babesterakoan; ez alferrik, azken hori errefusatu ere egin zuten horren bigarren agintaldian.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren azterketa gainditu ondoren, Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oneritzia beharko du. Batzorde horrek bere merezimenduak eta egokitasuna ebaluatuko ditu, nahiz eta honen irizpena ere ez den loteslea.
Ondoren, Ministroen Kontseiluak izendapena egingo du, eta erregearen aurrean zin egin edo hitza eman ondoren, Auzitegi Gorenaren osoko bilkuran jabetuko da karguaz.
Mikel Zabalzari omenaldi hunkigarria egin diote, desagerrarazi zuteneko 40. urteurrenean
Ekitaldian, Idoia Zabalza ahizpak adierazi du Mikelentzat "egia eta justizia" aldarrikatzen jarraitzen dutela, eta eskatu du auzia ez dadila ahantzi. Mikel Zabalzaren gorpua 1985ean agertu zen Bidasoa ibaian, Guardia Zibilak atxilotu eta hogei egunera. Ia lau hamarkada geroago, Eusko Jaurlaritzak Segurtasun Indarren biktima gisa onartu zuen.
"Bertan egon ziren lekukoek" esan omen zioten Abalosi Sanchez eta Otegi bildu zirela
Bestalde, Maria Jesus Montero lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ukatu du bilera hori egin izana, eta baieztatu du Jose Luis Abalos ministro ohiak esandakoak ez duela kezkatzen.
EAJk eta EH Bilduk Zabalza auziko dokumentuen berehalako desklasifikazioa eskatu diote Sanchezi
Bi alderdiek gardentasuna blokeatzea eta Zabalza familiak egia lortzea galaraztea leporatu diote. Halaber, opakuak izan direla salatu dute, eta dokumentuak desklasifikatzea eskatu dute, Sekretu Ofizialen Lege berriaren zain egon gabe.
Sekretu ofizialen lege berria onartzeko eskatu die Sanchezek taldeei, Zabalzaren auzia argitzeko
Zabalzaren familiari errespetua eta elkartasuna adierazi ostean, Sanchezek elkarrekin lan egiteko deia egin die Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei, gaur egun indarrean dagoen lege frankista atzean utzi eta sekretu ofizialen lege berria aurrera ateratzeko.
Loiolako koartelak husteko epeak agortzea eragotz dezala eskatuko dio alkateak Defentsa Ministerioari
Koartelen ingurua diseinatu eta erabilerak zehazteko ideia-lehiaketa egingo dela iragarri du, gainera, Jon Insausti Donostiako alkateak. Bestalde, hiriko segurtasunaren arloan "aurrerapausoa" izango da, alkatearen esanetan, Ertzaintza eta Udaltzaingoa bilduko dituen Egiako komisaria bateratua martxan jartzea.
EAJk eta EH Bilduk Zabalzaren auzia 40 urteren ostean desklasifikatzea eskatuko dute gaur Kongresuan
Bi alderdiek Pedro Sanchezi eta Felix Bolañosi zuzendutako galderak erregistratu dituzte, Mikel Zabalzaren atxiloketaren urteurrenean.
Alemaniako presidentea Espainian da jada, eta ostiralean Gernika bisitatuko du
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiara joango da gaur, eta, ostiralean, Gernikara, bonbardaketaren biktimak gogoratzeko ekitaldi batean parte hartzera. Agenda ez da itxi, eta horrek Espainiako Gobernua bertan izango ote den ala ez erakundeen ezinegona eragin du.
Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana
Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".