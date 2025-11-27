BOMBARDEO DE GERNIKA
El cónsul de Alemania destaca el simbolismo de la visita de Steinmeier a Gernika y Gorroño pide un gesto al rey Felipe VI

fotomontaje consul alemania alcalde gernika
18:00 - 20:00
Fotomontaje de Michael John Voss y José María Gorroño. EITB
Euskaraz irakurri: Steinmeier Gernikara etortzearen sinbolismoa azpimarratu du Alemaniako kontsulak eta Gorroñok keinu bat eskatu dio Felipe VI .a erregeari
author image

EITB

Última actualización

Michael John Voss cree que es una apuesta por profundizar "en la paz, en pedir disculpas y perdón por algo que cometieron en su momento, fueran nazis o no, en nombre de Alemania". José María Gorroño, por su parte, ha valorado el valor "histórico y humano" de la visita del presidente alemán a Gernika.

Gernika Lumo Titulares de Hoy Alemania Memoria Histórica Política

