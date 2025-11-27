Steinmeier Gernikara etortzearen sinbolismoa azpimarratu du Alemaniako kontsulak eta Gorroñok keinu bat eskatu dio Felipe VI .a erregeari
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Gernikara etortzekoa da ostiral honetan, Gernikako bonbardaketako biktimak oroitzeko. Bezperan, Michael John Voss (Alemaniako ohorezko kontsula EAEn) eta Jose Maria Gorroño Gernikako alkateak hitz egin dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciari buruzko erabakia, Iruñeko sutearen biharamuna eta Ukrainarako bake plana
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Juan Carlos I.aren titularrak: "Espero dut barkatuko didatela eta espainiarrek ulertuko dutela egin dudana"
Juan Carlos I.a Espainiako errege emerituak elkarrizketa egin du, aspaldian egin duen lehenengoa, Frantziako telebista publikoan. Elkarrizketa horretan adierazi duenez, egindakoa ez zaio damutzen, bere ondare konstituzionala defendatu du, espainiarrei barkamena eskatu die, eta Felipe VI .a "errege ona" dela esan du.
Fiskaltzak fidantzarik gabeko espetxeratzea eskatu du Abalosentzat, ihes egiteko arriskuagatik
Auzitegi Gorenak gaur erabakiko du behin-behinean aske jarraituko duten edo kartzelan sartuko diren Ábalos eta Koldo Garcia. Aurreko orduetan, Abalosek areagotu egin du Gobernuaren gaineko presioa, ohartarazpen gisa interpretatzen diren mezuak botata.
Alemaniako presidenteak 'Guernica' margolana ikusi du
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiako Diputatuen Kongresuan izan da gaur arratsaldean, eta handik, Reina Sofia Museora joan da Picassoren 'Guernica' lana ikustera.
2017 eta 2024 artean eskudirutan egindako ordainketa guztien zerrenda eskatu dio Auzitegi Nazionalak PSOEri
'Koldo auzia' ikertzen ari den magistratuak aparteko ikerketa-lerro bat zabaldu zuen, PSOEk eskudirutan egindako ordainketak ikertzeko. Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eman dio PSOEri azken 6 urteotako ordainketen erregistroa eskatzeko agindua.
Mikel Zabalza desagertu eta hilda agertu arteko 21 egunen kontakizuna
40 urte bete dira Mikel Zabalza atxilotu eta hil zutela. Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera agertu zen haren gorpua Bidasoan. 30 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak aitortu zuten Zabalza indarkeria politikoaren biktima izan zela. Inoiz ez zen epaiketarik egin nola hil zen argitzeko.
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak aho batez babestu du Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi izatea
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena nahitaezkoa da, baina ez loteslea. Batzordeak egiaztatu duenez, Peramatok betetzen ditu Estatuko fiskal nagusi izendatzeko merezimenduak eta baldintzak: hamabost urteko jardun profesionala, ospe handiko legelari gisa. Peramatok Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen oniritzia beharko du orain.
Mikel Zabalzari omenaldi hunkigarria egin diote, desagerrarazi zuteneko 40. urteurrenean
Ekitaldian, Idoia Zabalza ahizpak adierazi du Mikelentzat "egia eta justizia" aldarrikatzen jarraitzen dutela, eta eskatu du auzia ez dadila ahantzi. Mikel Zabalzaren gorpua 1985ean agertu zen Bidasoa ibaian, Guardia Zibilak atxilotu eta hogei egunera. Ia lau hamarkada geroago, Eusko Jaurlaritzak Segurtasun Indarren biktima gisa onartu zuen.
"Bertan egon ziren lekukoek" esan omen zioten Abalosi Sanchez eta Otegi bildu zirela
Bestalde, Maria Jesus Montero lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ukatu du bilera hori egin izana, eta baieztatu du Jose Luis Abalos ministro ohiak esandakoak ez duela kezkatzen.