Steinmeier Gernikara etortzearen sinbolismoa azpimarratu du Alemaniako kontsulak eta Gorroñok keinu bat eskatu dio Felipe VI .a erregeari

Michael John Voss eta Jose Maria Gorroño. EITB

EITB

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Gernikara etortzekoa da ostiral honetan, Gernikako bonbardaketako biktimak oroitzeko. Bezperan, Michael John Voss (Alemaniako ohorezko kontsula EAEn) eta Jose Maria Gorroño Gernikako alkateak hitz egin dute.

 

