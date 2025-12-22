PSOE EXTREMADURA
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general de los socialistas extremeños

El secretario general de los socialistas extremeños ha presentado su dimisión después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia.

MÉRIDA, 21/12/2025.- El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños, hoy domingo en la sede del PSOE en Mérida. El PSOE ha conseguido 18 escaños. EFE/Jero Morales
Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños este domingo. EFE.
Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.

Fuentes del partido han explicado que Gallardo ha presentado su renuncia como líder del PSOE extremeño en la reunión de la Ejecutiva regional que él mismo convocó anoche, tras conocer los resultados de las elecciones, una reunión que se prevé larga y que está siendo "dura".

La dimisión como secretario general llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la candidata del PP y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.

Aunque anoche Gallardo reconoció los malos resultados de su formación, prefirió convocar a su Ejecutiva regional para analizar los datos y llevar a cabo una reflexión conjunta en la que tomar la mejor decisión para el partido.

Ferraz no había querido manifestarse públicamente sobre lo que debía hacer Gallardo tras estas elecciones y hasta el momento habían señalado que correspondía al PSOE extremeño tomar la decisión sobre su futuro político.

