Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general de los socialistas extremeños
El secretario general de los socialistas extremeños ha presentado su dimisión después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia.
Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.
Fuentes del partido han explicado que Gallardo ha presentado su renuncia como líder del PSOE extremeño en la reunión de la Ejecutiva regional que él mismo convocó anoche, tras conocer los resultados de las elecciones, una reunión que se prevé larga y que está siendo "dura".
La dimisión como secretario general llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la candidata del PP y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.
Aunque anoche Gallardo reconoció los malos resultados de su formación, prefirió convocar a su Ejecutiva regional para analizar los datos y llevar a cabo una reflexión conjunta en la que tomar la mejor decisión para el partido.
Ferraz no había querido manifestarse públicamente sobre lo que debía hacer Gallardo tras estas elecciones y hasta el momento habían señalado que correspondía al PSOE extremeño tomar la decisión sobre su futuro político.
Te puede interesar
Condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción ‘Púnica’
La Audiencia Nacional achaca "prácticas corruptas" al empresario David Marjaliza, responsables de Cofely y varios exalcaldes de diferentes municipios madrileños, la mayoría del PP. En total la Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas.
Chivite dice que va a "seguir gobernando" pese a que "algunos seguirán intentando que este Gobierno se desestabilice"
En un acto de felicitación navideña este lunes en el Palacio de Navarra, la presidenta ha señalado que su gobierno llega a final de año "con la tarea hecha, con unos presupuestos aprobados y unas medidas fiscales que van a beneficiar en torno al 70 % de los contribuyentes".
El Gobierno Vasco muestra su preocupación por los "retrocesos" en los traspasos
La portavoz del ejecutivo y consejera de Autogobierno ha advertido de que prefieren que no haya transferencia a tener "un mal traspaso". Esta tarde se reunirán con la ministra del ramo, Elma Sáiz, con la que esperan "desbloquear" la situación.
EH Bildu pacta con el Gobierno español prorrogar el escudo social durante todo 2026
Entre las medidas acordadas figuran la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico.
Milagros Tolón asumirá Educación y Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno español
Los cambios se enmarcan en la remodelación del Ejecutivo español y buscan reforzar la acción política en el tramo final de la legislatura.
El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico
El PP consigue 29 escaños (uno más), el PSOE se queda con 18 (diez menos), VOX con 11 (seis más) y Unidas por Extremadura obtiene 7 escaños (tres más). Con estos resultados, PP sigue necesitando a Vox para gobernar.
La participación en Extremadura es del 50,60 % a las 18:00 horas, cayendo 6,52 puntos respecto a 2023
890 985 personas tienen derecho a voto este domingo. Los sondeos, incluido el CIS, coinciden en la victoria del PP sin mayoría absoluta, el acusado descenso del PSOE, el fuerte avance de Vox y la subida de Unidas.
Esteban augura elecciones generales en España en 2026
Entrevistado en La Sexta, el presidente del PNV cree que "esto no aguanta año y medio", haciendo referencia al deseo manifestado por Pedro Sánchez de agotar la legislatura y llegar hasta verano de 2027 como presidente. Estaban ha añadido que "Sánchez no puede esconder la cabeza como una avestruz, ni ponerse detrás del burladero de VOX".
Ernai llama a los jóvenes a organizarse contra el ascenso de la ultraderecha
En una movilización llevada a cabo en Bilbao, la organización juvenil ha denunciado las ideas reaccionarias y constantes ataques contra el euskera. Con la quema de una bandera española ante la capitanía marítima, la organización juvenil ha reivindicado un Bilbao euskaldun, antifascista y feminista. Asimismo, se ha adherido a la huelga general convocada por ELA y LB para marzo y llama a los jóvenes a organizarse con la independencia como meta.