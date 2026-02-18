Denuncia
Sánchez defiende que actuó "con contundencia" tras conocer la denuncia contra el DAO de la Policía Nacional y rechaza que Marlaska dimita

Pedro Sánchez. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Sanchezek defendatu du "irmo" jokatu zuela Polizia Nazionaleko zuzendari laguntzailearen aurkako salaketaren berri izan ostean, eta errefusatu egin du Marlaskak dimisioa ematea

En una rueda de prensa desde Nueva Delhidonde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno español ha asegurado que desde el primer momento han apoyado a la "víctima" y apartaron a José Ángel González de su puesto. "Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias", ha apostillado.

Pedro Sánchez Abusos sexuales Violencia machista Víctimas de violencia machista Política

