Sanchezek dio "irmo" jokatu dutela Polizia Nazionalaren bigarrenaren aurkako salaketaren berri izan ostean, eta ez du uste Marlaskak dimisioa eman behar duenik

Pedro Sánchez en la India
18:00 - 20:00
Pedro Sanchez. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

New Delhin egindako prentsaurreko batean, Espainiako Gobernuko presidenteak esan du hasiera-hasieratik "biktimari" babesa eman diotela eta Jose Angel Gonzalez bere postutik kendu dutela. "Eta, hortik aurrera, ikerketa amaieraraino eramango da, ondorio guztiekin", gaineratu du.

Pedro Sanchez Sexu erasoak Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Politika

Denis Itxaso Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi du desadostasunak bideratuta daudela, baina lehendakariak eta biek hitz egin beharra dutela oraindik, eta aste honetan bilduko direla. Bide batez, Aitor Esteban EAJko EBBren bururari gogorarazi dio arazoa konpontzear dagoela eta presio egiteak ez duela mesederik egiten. Donostian azken urteotan etxebizitza babestuarekin izan den arazoaz ere mintzatu da Euskadi Irratian. 

