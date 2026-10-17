El PSOE y el Frente Amplio acuerdan presentarse al Senado en una lista única

El PSOE y el Frente Amplio han anunciado que concurrirán al Senado en una lista conjunta y bajo una única papeleta.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de "histórico" este acuerdo, que han dado a conocer justo después de la medianoche, cuando ha expirado el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

Los candidatos de ambas formaciones figurarán en una misma papeleta con el nombre "Senado de progreso" y según argumenta el PSOE, lo hacen tras escuchar "el clamor de las calles" de modo que han transformado esas reivindicaciones "en un acuerdo de país" con varias "sensibilidades" que "va mucho más allá de la suma de nuestras siglas".

Por su parte, el Frente Amplio explica que las listas se traducirán en candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones respaldadas por el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya, en una coalición a la que se añade el acuerdo de los socialistas con Més e IU y Sumar en Baleares y el de las fuerzas progresistas en La Gomera.