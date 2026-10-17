Frente Amplio y Podemos consuman su choque y no llegan a un acuerdo global

Los partidos de Frente Amplio y Podemos irán por separado en la mayoría de los territorios en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Solo han cerrado coaliciones para el Congreso en la Comunidad Valenciana y en Canarias junto a más formaciones.

La coalición Frente Amplio (impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) ha mantenido las puertas abiertas hasta el último minuto a Podemos para sentarse a negociar y ha planteado una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida "prioritario" para Madrid y Cataluña.

A continuación, Podemos ha respondido con una oferta para llegar a acuerdos en varios territorios en las candidaturas del Congreso, sin incluir Madrid ni Cataluña.

Pero nada más acabar el plazo para registrar coaliciones electorales, fuentes de Frente Amplio han confirmado que irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña.

Cabezas de listas

La cabeza de lista de Podemos en Madrid será Irene Montero y el de Frente Amplio Emilio Delgado (Más Madrid), aunque la candidata a la Presidencia del Gobierno de esta coalición será Ada Colau, que irá como número uno por Barcelona.

La unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.



En cambio, Frente Amplio ha pactado coaliciones con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón sin Podemos, al igual que en el resto de comunidades las dos fuerzas estatales, IU y Movimiento Sumar, han llegado a otros pactos para candidaturas de unidad, también sin los morados.