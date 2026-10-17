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Frente Amplio y Podemos consuman su choque y no llegan a un acuerdo global

La unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.
(Foto de ARCHIVO) La exministra de Igualdad, Irene Montero (1i) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (1d), durante un homenaje póstumo a la actriz Itziar Castro, en el Restaurante Red Fish, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La actriz Itziar Castro, conocida por participar en películas como 'Pieles' o 'Campeones' y series como 'Vis a vis', falleció el pasado viernes 8 de diciembre, en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años. Este homenaje ha sido organizado por parte de Bedelka Talent, la que era la agencia de representación de la artista, para que los amigos de la actriz puedan despedirla. Lorena Sopêna / Europa Press 13 DICIEMBRE 2023;HOMENAJE PÓSTUMO;CATALUÑA; 13/12/2023
Irene Montero y Ada Colau en el homenaje póstumo a Itziar Castro. Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

Los partidos de Frente Amplio y Podemos irán por separado en la mayoría de los territorios en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Solo han cerrado coaliciones para el Congreso en la Comunidad Valenciana y en Canarias junto a más formaciones.

La coalición Frente Amplio (impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) ha mantenido las puertas abiertas hasta el último minuto a Podemos para sentarse a negociar y ha planteado una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida "prioritario" para Madrid y Cataluña.

A continuación, Podemos ha respondido con una oferta para llegar a acuerdos en varios territorios en las candidaturas del Congreso, sin incluir Madrid ni Cataluña.

Pero nada más acabar el plazo para registrar coaliciones electorales, fuentes de Frente Amplio han confirmado que irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña.

Cabezas de listas

La cabeza de lista de Podemos en Madrid será Irene Montero y el de Frente Amplio Emilio Delgado (Más Madrid), aunque la candidata a la Presidencia del Gobierno de esta coalición será Ada Colau, que irá como número uno por Barcelona.

La unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.
  
En cambio, Frente Amplio ha pactado coaliciones con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón sin Podemos, al igual que en el resto de comunidades las dos fuerzas estatales, IU y Movimiento Sumar, han llegado a otros pactos para candidaturas de unidad, también sin los morados.

Podemos Sumar Elecciones Elecciones Generales Política

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