Irene Montero gana las primarias abiertas de Podemos para ser candidata

Irene Montero ha ganado con un 90 % de apoyo las primarias abiertas convocadas por Podemos para elegir candidaturas de izquierdas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un proceso al que finalmente solo se ha presentado ella como aspirante a la Presidencia del Gobierno.

Además, en otro proceso celebrado este viernes y dirigido solo a los inscritos de Podemos, las bases del partido han avalado concurrir a las elecciones generales "en las candidaturas más fuertes y amplias posibles" con un 87,7 % de apoyos, según han informado fuentes de la formación.

Todo ello a pocas horas de que acabe el plazo para registrar coaliciones electorales, este viernes a medianoche, y sin que haya acuerdos entre Podemos y los partidos de la coalición Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes), salvo en Canarias.

En concreto, Podemos incluía en su pregunta sobre las coaliciones acuerdos concretos, como el cerrado con ERC para colaborar en Cataluña y para que hagan campaña juntos Gabriel Rufián e Irene Montero, o el que cerró recientemente en Canarias junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar.

Podemos también mencionaba en la pregunta la posibilidad de ir junto a más fuerzas de la izquierda en la Comunidad Valenciana, junto a todas las fuerzas "del bloque progresista" en Baleares para el Senado, así como la opción de seguir buscando acuerdos en otros territorios con partidos como IU, Chunta y Més.