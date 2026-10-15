En la rueda de prensa que se ha llevado a cabo tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, la actual Diputada General de Bizkaia ha evitado responder a las preguntas relacionadas con que la candidatura del PNV de Bizkaia para las próximas elecciones forales y el hecho de que el BBB haya propuesto a Ibone Bengoetxea en lugar de a ella. Etxanobe ha incidido en que se encuentra "centrada" en sus funciones como Diputada General de Bizkaia y que quiere ser "muy respetuosa" con un "proceso ajeno a sus funciones actuales".