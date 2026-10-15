FORU HAUTESKUNDEAK BIZKAIAN
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Elixabete Etxanobe: “Hautagaitzak erabakitzeak bere bideak dauzka eta nik errespetuz jokatuko dut”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Elixabete Etxanobe.

EITB

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Finantzen Euskal Kontseiluaren bileraren ondoren egin den prentsaurrekoan, Bizkaiko Diputatu Nagusiak saihestu egin du hurrengo foru hauteskundeetarako EAJren hautagaitzei buruzko galderei erantzutea.  Etxanobek azpimarratu du Bizkaiko Diputatu Nagusi gisa dituen eginkizunetan "zentratuta" dagoela, eta hautagaitzen aukeraketak "bere bidea jarraituko" duela eta "errespetuz" jokatu nahi duela.

EAJ-PNV Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Hauteskundeak Politika

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