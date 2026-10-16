Irene Monterok Podemosen primarioak irabazi ditu hautagai izateko
Botoen % 90 jaso ditu, azkenean hautagai gisa bera bakarrik aurkeztu den prozesu batean. Bestalde, alderdiko oinarriek Espainiako hauteskundeetara "ahalik eta hautagaitza indartsu eta zabalenetan" aurkeztea babestu dute.
Irene Monterok botoen % 90 bilduta irabazi ditu Podemosek azaroaren 29ko Espainiako hauteskundeetan hautagaitzak aukeratzeko deitu dituen primarioak.
Gainera, ostiral honetan egindako beste prozesu batean, Podemoseko kideei bakarrik zuzenduta, alderdiko oinarriek "hautagaitza indartsuenetan eta zabalenetan" aurkeztea babestu dute (% 87,7), alderdiko iturriek jakitera eman dutenez.
Prozesuok hauteskunde-koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko ordu gutxi falta direnean egin dira. Oraingoz ez dago akordiorik Podemos eta Frente Amplio koalizioa osatzen duten alderdien artean (IU, Movimiento Sumar, Mas Madrid eta Comuns), Kanarietan salbu.
Zehazki, Podemosek koalizioei buruz oinarriei egindako galderan akordio zehatzak aipatu zituen, hala nola ERCrekin itxitakoa Katalunian elkarlanean aritzeko eta Gabriel Rufianek eta Irene Monterok elkarrekin kanpaina egin dezaten, edo duela gutxi Kanarietan itxi zutena Nueva Canarias, IU eta Movimiento Sumarrekin batera.
Halaber, Valentziako Erkidegoan ezkerreko indar gehiagorekin joateko aukera proposatu zuen Podemosek, Senaturako Balearretako "bloke progresista" osatzen duten indar guztiekin batera, baita beste lurralde batzuetan IU, Chunta eta Mes alderdiekin akordioak bilatzen jarraitzeko aukera ere.