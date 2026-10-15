Trebiñuk eta Argantzonek Arabarekin bat egiteko galdeketa egiteko baimena eskatzea adostu dute
Trebiñuko Enklabea Araban Integratzeko Mahaiak bultzatu du proposamena, eta ezohiko bi osoko bilkuratan eztabaidatu dute, plataforma horrek formalki bi udalei mozioa bozkatzeko eskatu ondoren.
Trebiñuko Enklabea osatzen duten Trebiñuko eta Argantzongo udalek ostegun honetan onartu dute Ministroen Kontseiluari baimena eskatzea lurraldea Araban integratzeari buruzko herri-kontsulta bat egiteko. Ekimena gehiengo osoz onartu dute Trebiñun, PPko bi zinegotzien ezezkoarekin, eta aho batez Argantzonen.
Zehazki, Trebiñuko Enklabea Araban Integratzeko Mahaiak bultzatu du ekimena, eta ezohiko bi osoko bilkuratan eztabaidatu dute, plataformak formalki bi udalei mozioa bozkatzeko eskatu ondoren.
Testuak zinegotziei planteatzen zien ea egokitzat jotzen zuten udaletako osoko bilkurek Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoko enklabea bereizteko eskaera egitea, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) sartzeko.
Trebiñu Konderrian, mozioak aldeko zazpi boto jaso ditu, Trebiñu Egunez Eguneko zinegotziei (TDD), Trebiñuko Konderriko Talde Independenteari, EAJri eta EH Bilduri dagozkienak; PPko zinegotziek, aldiz, kontra bozkatu dute. Ekimenak gehiengo osoz egin du aurrera, udalbatzako bederatzi kideetatik zazpiren babesarekin.
Adolfo Estavillo Trebiñuko alkateak elkarrizketaren bidetik jo du, eta eskatu du Trebiñuko Enklabea ez dadila erabili helburu alderdikoiekin, ezta eztabaidak herritarrak "banatzeko" balio izatea ere.
Argantzonen, EAJko eta EH Bilduko ordezkariek osatzen duten udalbatzak aho batez babestu du proposamena.
Testuinguru horretan, Arantxa Yarza Trebiñuko Enklabea Araban Integratzeko Mahaiko bozeramailea pozik agertu da emaitzekin, eta dagoeneko "urrats handia emanda" dagoela uste du. Yarzak azpimarratu duenez, onarpenak aukera ematen du Trebiñuko Enklabeko bizilagunei ahotsa emateko, haien etorkizunari buruz erabakitzeko aukera izan nahi baitute.
Bi udalen onespenarekin, ekimenak bi udalerrien babes instituzionala jaso du, eta Ministroen Kontseiluari Araban integratzeko balizko aukerari buruz herritarrei galdetzeko baimen-eskaeran aurrera egitea planteatzen du.
Trebiñuko bizilagunak Gasteiztik 15 kilometrora bizi dira, baina Burgosen mende daude. Muga horrek egunerokoa zaildu egiten die, osasun arloan, adibidez.