Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón aprueban solicitar una consulta sobre su integración en Álava

Los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, que conforman el enclave de Treviño, han aprobado solicitar al Consejo de Ministros autorización para realizar una consulta popular sobre la integración del territorio en Álava. La iniciativa ha salido adelante por mayoría absoluta en Condado de Treviño, con el rechazo de los dos concejales del PP, y por unanimidad en La Puebla de Arganzón.

La propuesta, impulsada por la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava, ha sido debatida en sendos plenos extraordinarios después de que la plataforma solicitara formalmente a ambos consistorios que sometieran la moción a votación.

El texto planteaba a los concejales si consideraban oportuno que los plenos de los ayuntamientos promovieran una solicitud de segregación del enclave de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para su integración en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

En Condado de Treviño, la moción ha obtenido siete votos a favor, correspondientes a los concejales de Treviño Día a Día (TDD), Agrupación Independiente Condado de Treviño, PNV y EH Bildu, frente a los dos votos en contra de los ediles del PP. La iniciativa ha prosperado así por mayoría absoluta, con siete apoyos de los nueve miembros de la corporación.

El alcalde de Condado de Treviño, Adolfo Estavillo, ha apelado a la vía del diálogo y ha pedido que el enclave no se utilice con fines partidistas ni que el debate sirva para “dividir” a la población.

En La Puebla de Arganzón, la moción ha recibido el respaldo unánime de la corporación, integrada por representantes del PNV y EH Bildu, las dos formaciones con representación municipal.

Desde la Mesa para la Integración de Treviño en Álava, su portavoz, Arantxa Yarza, se ha mostrado satisfecha con los resultados y ha considerado que “un paso ya está dado”. Yarza ha destacado que la aprobación permite dar voz a los vecinos del enclave que, según ha señalado, quieren tener la posibilidad de decidir sobre su futuro.

Con la aprobación de ambos ayuntamientos, la iniciativa suma el respaldo institucional de los dos municipios que integran el enclave y plantea avanzar en la solicitud de autorización al Consejo de Ministros para consultar a la ciudadanía sobre una eventual integración en Álava.

Los vecinos de Treviño hacen su vida a 15 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, pero dependen de Burgos. Esa frontera complica su día a día, desde la sanidad hasta las emergencias.