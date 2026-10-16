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Rufianek aitortu du "porrot" egin duela: "Litekeena da akordiorik ez egotea ezkerreko alderdien artean"

ERCko zerrendaburuak azaldu duenez, atzo dimisioa emateko zorian egon zen. 

(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026
Gabriel Rufián, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Gabriel Rufian ERCren Bartzelonako zerrendaburuak barkamena eskatu du, ez duelako batasuna lortu ezkerreko alderdien artean hautagaitza bakarra aurkezteko Espainiako hauteskunde okorretan: "Porrot egin dut". "Litekeena da akordiorik ez egotea", gaineratu du, koalizioak erregistratzeko azken egunean.

"Ordu gutxi falta dira, baina seguru aski ez da lortuko batasuna", esan du Rufianek, eta erantsi du "hau" zela "une historikoa" ezkerreko alderdi guztiek bat egiteko.

Rac1 irrati-katean egindako elkarrizketa batean, Rufianek jakinarazi du atzo dimisioa emateko zorian egon zela. 

Bestalde, Esquerrako buruak adierazi du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak "bere egoera pertsonala salbatzeko" aurreratu dituela hauteskundeak.

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