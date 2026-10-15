Trebiñuko udalerriek adostu dute Arabarekin bat egiteko herri galdeketa eskatzea Espainiako Gobernuari
Horretarako, bozketa egin dute goizean, eta mozioa gehiengo osoarekin atera da aurrera. PPko bi zinegotziak izan dira mozioari ezezkoa eman dioten bakarra. Argantzungo Udalak, bestalde, arratsaldeko 19:00etan egingo du bozketa.
Trebiñuko Udalak adostu du Arabarekin bat egiteko galdeketa egiteko baimena eskatzea Espainiako Gobernuari.
Horretarako, bozketa egin dute goizean, eta mozioa gehiengo osoarekin atera da aurrera. PPko bi zinegotziak izan dira mozioari ezezkoa eman dioten bakarrak.
1998ko herri kontsultan egin zuten bezala, herritarren iritziak jaso nahi izan ditu Trebiñu Araban sartzeko mahaiak gaur egin duten bozketarekin.
Argantzungo Udalak, bestalde, arratsaldeko 19:00etan egingo du bozketa.
Trebiñuko bizilagunak Gasteiztik 15 kilometrora bizi dira, baina Burgosen mende daude. Muga horrek egunerokotasuna zailtzen die, osasun arloan adibidez.
Hala eta guztiz ere, gaurko bozketak ez du berez ezer erabakitzen, azken hitza Espainiako Ministroen Kontseiluak baitu.