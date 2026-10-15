Treviño aprueba la moción para pedir al Gobierno de España una consulta para integrarse en Álava

El Ayuntamiento de Treviño ha aprobado la moción para pedir al Gobierno de España la autorización para celebrar una consulta popular sobre la segregación del enclave de Burgos y su integración en Álava..

La moción ha salido adelante con mayoría absoluta, ya que tan solo han votado en contra los concejales del PP.



Con esta moción, la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava, que preside Arantxa Yarza, buscaba que fueran los habitantes del enclave los que pudieran expresarse, del mismo modo que lo hicieron en la consulta popular de 1998, y decidir así si quieren seguir perteneciendo a Burgos o integrarse en Álava.

El Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón celebrará el pleno a las 19:00 horas la votación.

Los vecinos de Treviño hacen su vida a 15 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, pero dependen de Burgos. Esa frontera complica su día a día, desde la sanidad hasta las emergencias. Eso sí, la votación de este jueves no decide nada por sí sola. Lo que sale de los plenos es una petición, y la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.