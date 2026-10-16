Rufián se disculpa por no lograr una candidatura unitaria de la izquierda: "He fracasado"

El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, se ha disculpado este viernes por no ser capaz de convencer y arrastrar a las direcciones de los partidos de izquierda hacia una única candidatura: "He fracasado".

En una entrevista en Rac1, ha asegurado que este jueves estuvo a punto de irse y ha afirmado que está tratando de hacer una candidatura única antifascista por la militancia de ERC y la gente de a pie y no "por nadie que está en un despacho de Esquerra Republicana".

Además, ha expresado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó el adelanto electoral para salvar "la papeleta personal".

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