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Rufián se disculpa por no lograr una candidatura unitaria de la izquierda: "He fracasado"

El cabeza de lista de ERC ha desvelado que ayer jueves estuvo a punto de dimitir y ha afirmado que está tratando de hacer una candidatura única antifascista por la militancia de ERC.
(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026
Gabriel Rufián, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, se ha disculpado este viernes por no ser capaz de convencer y arrastrar a las direcciones de los partidos de izquierda hacia una única candidatura: "He fracasado".

En una entrevista en Rac1, ha asegurado que este jueves estuvo a punto de irse y ha afirmado que está tratando de hacer una candidatura única antifascista por la militancia de ERC y la gente de a pie y no "por nadie que está en un despacho de Esquerra Republicana".

Además, ha expresado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó el adelanto electoral para salvar "la papeleta personal".

 

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