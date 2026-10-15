Zupiria considera una "emergencia nacional" la integración de las personas migrantes en Euskadi
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha defendido este jueves, 15 de octubre, la necesidad de abordar la integración de las personas migrantes como una "emergencia nacional" en Euskadi. Durante su intervención en el Foro Gran Vía, celebrado en Bilbao, ha reclamado políticas de integración que garanticen el acceso a la vivienda, la educación, la salud y el trabajo, junto con la exigencia de obligaciones, y ha insistido en que hay que actuar contra quienes delinquen "tengan el origen que tengan".
Zupiria ha advertido de que la inmigración será uno de los asuntos centrales de la precampaña y la campaña de las próximas elecciones generales, junto con la vivienda, la carestía de la vida, la guerra y la amenaza de la extrema derecha. En este contexto, ha rechazado que se utilice la preocupación por la seguridad para responsabilizar a las personas migrantes de la sensación de inseguridad.
"Algunos se empeñarán en mezclar esa preocupación por la inmigración con una preocupación por la seguridad", ha señalado el consejero, quien ha advertido de que se puede acabar señalando a quienes han llegado a Euskadi en busca de un futuro mejor como causantes de esa inseguridad.
346.341 personas nacidas en el extranjero
Según los datos de junio citados por Zupiria, 346.341 personas nacidas en el extranjero viven en Euskadi, el 15,4 % de la población. Esta cifra crece a un ritmo aproximado de 20.000 personas al año y el aumento se ha acentuado especialmente desde 2022, tras la pandemia.
El consejero ha destacado también su contribución a la economía vasca: representan casi el 13 % de las personas cotizantes a la Seguridad Social. A su juicio, esta aportación refuerza la necesidad de impulsar políticas que favorezcan su integración en la sociedad.
"Esta es nuestra emergencia nacional. La sociedad nos reclama una integración humanitaria de las personas que han venido a vivir entre nosotros", ha afirmado. Para ello, ha defendido el acceso a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, sin separar el reconocimiento de los derechos de la exigencia de cumplir las obligaciones.
Zupiria cuestiona el término "bandas juveniles"
En su intervención, el consejero también ha cuestionado el uso del término "bandas juveniles" al ser preguntado por la detención este miércoles de cinco presuntos miembros del grupo denominado '015' en Vitoria-Gasteiz.
Zupiria ha advertido de que la utilización de esta expresión "genera mucha alarma" y ha negado que se trate de bandas organizadas como las que existen en otros lugares. Según ha explicado, son personas que cometen delitos, sobre las que existe vigilancia y seguimiento policial y que, cuando hay pruebas suficientes, son puestas a disposición de la justicia.
Asimismo, ha señalado que existe un "interés especial en algunos sectores de la clase política vasca" por poner el foco en estos grupos.
Energía, vivienda y bienestar
El consejero ha relacionado la seguridad y el bienestar futuros de Euskadi con la capacidad económica del país. En este sentido, ha destacado la importancia de garantizar el suministro eléctrico y energético, mantener el arraigo de las empresas y el tejido productivo, desarrollar nuevas fuentes de energía y asegurar la cadena alimentaria.
Por último, Zupiria ha reivindicado el autogobierno y el Concierto Económico como herramientas fundamentales para construir la "Casa Vasca" que propone el lehendakari, Imanol Pradales.