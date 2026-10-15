Zupiria considera una "emergencia nacional" la integración de las personas migrantes en Euskadi

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha defendido este jueves, 15 de octubre, la necesidad de abordar la integración de las personas migrantes como una "emergencia nacional" en Euskadi. Durante su intervención en el Foro Gran Vía, celebrado en Bilbao, ha reclamado políticas de integración que garanticen el acceso a la vivienda, la educación, la salud y el trabajo, junto con la exigencia de obligaciones, y ha insistido en que hay que actuar contra quienes delinquen "tengan el origen que tengan".

Zupiria ha advertido de que la inmigración será uno de los asuntos centrales de la precampaña y la campaña de las próximas elecciones generales, junto con la vivienda, la carestía de la vida, la guerra y la amenaza de la extrema derecha. En este contexto, ha rechazado que se utilice la preocupación por la seguridad para responsabilizar a las personas migrantes de la sensación de inseguridad.

"Algunos se empeñarán en mezclar esa preocupación por la inmigración con una preocupación por la seguridad", ha señalado el consejero, quien ha advertido de que se puede acabar señalando a quienes han llegado a Euskadi en busca de un futuro mejor como causantes de esa inseguridad.