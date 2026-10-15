Zupiriaren ustez, migratzaileak Euskadin integratzea "larrialdi nazionala" da
Segurtasun sailburuak etxebizitzaren, hezkuntzaren, osasunaren eta lanaren bidezko integrazioa defendatu du; gainera, ,migratzaileei betebeharrak eskatzea azpimarratu du, eta migrazioa eta segurtasunik eza erlazionatzeari uko egin dio.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak migratzaileen integrazioari Euskadin "larrialdi nazional" gisa heltzeko beharra defendatu du. Bilbon egin duten Gran Via Foroan egin duen agerraldian, etxebizitza, hezkuntza, osasuna eta lana eskuratzea bermatuko duten integrazio-politikak eskatu ditu, betebeharrak eskatzearekin batera, eta delituak egiten dituztenen aurka egin behar dela esan du, "euren jatorria gorabehera".
Zupiriak ohartarazi duenez, migrazioa izango da hauteskunde orokorren kanpainaurreko eta kanpainako gai nagusietako bat, etxebizitzarekin, bizitzaren garestitasunarekin, gerrarekin eta eskuin muturraren mehatxuarekin batera.
"Batzuk migrazioarekiko kezka eta segurtasunarekiko kezka nahasten saiatuko dira", adierazi du sailburuak, eta ohartarazi du Euskadira etorkizun hobe baten bila iritsi direnak nahastu daitezkeela segurtasun-gabezia horren eragile gisa.
Atzerrian jaiotako 346.341 pertsona
Zupiriak aipatutako datuen arabera, atzerrian jaiotako 346.341 pertsona bizi dira Euskadin, biztanleriaren % 15,4. Kopuru hori urtean 20.000 pertsona inguruko erritmoan hazi da, eta gorakada bereziki areagotu da 2022tik, pandemiaren ondoren.
Sailburuak euskal ekonomiari egiten dion ekarpena ere azpimarratu du: Gizarte Segurantzan kotizatzen dutenen ia % 13 dira. Bere ustez, ekarpen horrek gizartean integratzen lagunduko duten politikak bultzatzeko beharra indartzen du.
"Hau da gure larrialdi nazionala. Gizarteak gure artean bizitzera etorri diren pertsonen integrazio humanitarioa eskatzen digu", adierazi du. Horretarako, etxebizitza, hezkuntza, osasuna eta enplegua lortzea defendatu du, eskubideen aitortza eta betebeharrak betetzeko exijentzia bereizi gabe.
Zupiriak zalantzan jarri du "gazte-banda" kontzeptua
Bere hitzaldian, sailburuak zalantzan jarri du "gazte-banda" terminoaren erabilera, Gasteizen '015 'izeneko taldeko ustezko bost kide atxilotu dituztela galdetu diotenean.
Zupiriak ohartarazi duenez, esamolde hori erabiltzeak "alarma handia" sortzen du, eta ukatu egin du beste leku batzuetan daudenak bezalako talde antolatuak direnik. Azaldu duenez, delituak egiten dituzten pertsonak dira, poliziaren zaintza eta jarraipena dutenak eta, froga nahikoak daudenean, justiziaren esku jartzen direnak.
Halaber, "euskal klase politikoko sektore batzuetan interes berezia" dagoela adierazi du, fokua talde horietan jartzeko.
Energia, etxebizitza eta ongizatea
Sailburuak Euskadiren etorkizuneko segurtasuna eta ongizatea herrialdearen ahalmen ekonomikoarekin lotu ditu. Ildo horretan, hornidura elektrikoa eta energetikoa bermatzearen, enpresen eta ekoizpen-sarearen sustraitzeari eustearen, energia-iturri berriak garatzearen eta elikadura-katea bermatzearen garrantzia azpimarratu du.
Azkenik, Zupiriak autogobernua eta Kontzertu Ekonomikoa aldarrikatu ditu, Imanol Pradales lehendakariak proposatzen duen "Euskal Etxea" eraikitzeko funtsezko tresna gisa.