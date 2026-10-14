Bost pertsona atxilotu dituzte Gasteizen '015' gazte talde bortitzarekin lotura dutelakoan
Guardia Zibilak bost pertsona atxilotu ditu Gasteizen, '015' gazte talde biolentoko kide direlakoan, eta hainbat delitu egotzi dizkiote. Hiru miaketa egin dira, bi ustezko kide nabarmenen etxeetan eta beste bat trasteleku batean. Agenteek hainbat material konfiskatu dute, aztertzeko.
Ikerketaren arabera, '015 'taldea Arabako hiriburuan sortu zen, 'Blood' eta 'Trinitarios' gazte erakunde bortitzen imitazioagatik. Guardia Zibilak aurretik Araban desegin zuen talde hori. Taldeko kideek beste talde horien egitura eta funtzionamendua erreproduzitu zuten.
Bost atxilotuei honako delitu hauek egozten zaizkie: talde kriminaleko kide izatea, indarkeriaz eta larderiaz egindako lapurreta, osasun publikoaren aurkako delitua, indarkeriaz eta larderiaz lapurreta egiteko konspirazioa eta armak legez kanpo edukitzea.
Gazteen indarkeria-taldeen aurrekariak Araban
2021etik 2025era bitartean, Guardia Zibilak indarkeria erabiltzen zuten bi gazte talde desegin zituen Araban, Estatuko beste toki batzuetan ere presentzia zutenak. Lehen esku-hartzeari esker, 2021ean, lehen aldiz detektatu ahal izan zen horrelako erakunde bat Gasteizen finkatu zela.
Erakunde horiek egitura zehatzak, portaera-arauak, barne-diziplina eta maila desberdinetako hierarkia bat dituzte. Guardia Zibilaren arabera, lurralde-kontrola handitzeko asmoari erantzuten dio hedatzeak, eta, horrekin batera, delituak egiteko duten botereari eta gaitasunari.
Identifikatzeko moduen artean, kolore eta sinbolo propioak, tatuajeak, zintzilikarioak, eskuekin egindako keinuak eta kontrolpean dituzten eremuak markatzeko grafitiak daude. Sare sozialak ere erabiltzen dituzte beren estetika erakusteko, armak eta erasoak erakusteko, aurkariei zuzendutako edukiak zabaltzeko eta kide berriak erakartzeko.
Indarkeria eta adingabeak erakartzea
Guardia Zibilak ohartarazi duenez, talde horiek indarkeria erabiltzen dute eta adingabeak erakartzen dituzte delituak egiteko, erantzukizun penal txikiagoa dutela aprobetxatuz. Talde horiek egoteak alarma soziala sor dezake ezartzen diren auzo eta herrietan.