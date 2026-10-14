Detenidas cinco personas en Vitoria-Gasteiz por su presunta vinculación con el grupo juvenil violento '015'
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Vitoria-Gasteiz por su presunta pertenencia al grupo juvenil violento '015', al que atribuye varios delitos. La operación, desarrollada el 14 de octubre de 2026, incluye tres registros, dos en domicilios de los supuestos miembros más destacados y otro en un trastero, donde los agentes han incautado diverso material para analizarlo.
Según la investigación, el grupo '015' habría surgido en la capital alavesa por imitación de otras organizaciones juveniles violentas, como 'Blood' y 'Trinitarios', que la Guardia Civil había desarticulado previamente en Álava. Sus integrantes habrían reproducido la estructura y el funcionamiento de estos grupos.
A los cinco detenidos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, contra la salud pública, conspiración para cometer un robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas.
Antecedentes de grupos violentos juveniles en Álava
Entre 2021 y 2025, la Guardia Civil desarticuló en Álava dos grupos juveniles violentos con presencia también en otros puntos del Estado. La primera intervención, en 2021, permitió detectar por primera vez el asentamiento de una organización de estas características en Vitoria-Gasteiz.
Estas organizaciones cuentan con estructuras definidas, normas de comportamiento, disciplina interna y una jerarquía con distintos rangos. Según la Guardia Civil, su expansión responde a la intención de aumentar el control territorial y, con ello, su poder y capacidad para cometer delitos.
Entre sus formas de identificación figuran los colores y símbolos propios, los tatuajes, los colgantes, las señas con las manos y los grafitis con los que marcan las zonas que consideran bajo su control. También utilizan redes sociales para exhibir su estética, mostrar armas y agresiones, difundir contenidos dirigidos a grupos rivales y captar nuevos integrantes.
Violencia y captación de menores
La Guardia Civil advierte de que estos grupos se caracterizan por el uso de la violencia y la captación de menores para cometer delitos, aprovechando su menor responsabilidad penal. Su presencia puede generar alarma social en los barrios y localidades donde se establecen.
La Guardia Civil mantiene investigaciones para detectar y desarticular estos grupos. Entre las medidas adoptadas destaca el seguimiento de su actividad en redes sociales, utilizadas para coordinar acciones violentas, exhibir símbolos identificativos y captar nuevos miembros.