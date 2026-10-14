Detenidas cinco personas en Vitoria-Gasteiz por su presunta vinculación con el grupo juvenil violento '015'

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Vitoria-Gasteiz por su presunta pertenencia al grupo juvenil violento '015', al que atribuye varios delitos. La operación, desarrollada el 14 de octubre de 2026, incluye tres registros, dos en domicilios de los supuestos miembros más destacados y otro en un trastero, donde los agentes han incautado diverso material para analizarlo.

Según la investigación, el grupo '015' habría surgido en la capital alavesa por imitación de otras organizaciones juveniles violentas, como 'Blood' y 'Trinitarios', que la Guardia Civil había desarticulado previamente en Álava. Sus integrantes habrían reproducido la estructura y el funcionamiento de estos grupos.

A los cinco detenidos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, contra la salud pública, conspiración para cometer un robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas.