Las pensiones entran en precampaña

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que las pensiones son "innegociables" y que si llega a la presidencia del Gobierno español se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

"Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya; se acabó", ha afirmado el líder del PP en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).

Feijóo ha respondido que "sin duda" garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones.