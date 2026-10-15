Las pensiones entran en precampaña
Sánchez ha asegurado que el sistema de pensiones es "sostenible" y que el Gobierno español pretende subirlas antes de final de año. Por su parte, Feijóo ha afirmado que subirán las pensiones conforme al IPC si llegan al Gobierno.
El debate sobre las pensiones ha irrumpido con fuerza en la precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que este martes dijo que el sistema "va a petar" y que hay que cambiarlo de forma "valiente", las reacciones no se han hecho esperar.
Feijóo reitera que las pensiones subirán con el IPC
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que las pensiones son "innegociables" y que si llega a la presidencia del Gobierno español se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
"Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya; se acabó", ha afirmado el líder del PP en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).
Feijóo ha respondido que "sin duda" garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones.
Sánchez promete revalorizar las pensiones
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a los pensionistas, asegurando que el sistema de pensiones es "sostenible" y que el Gobierno pretende proceder a su revalorización antes de final de año, aunque no ha aclarado si antes o después de las elecciones del 29 de noviembre.
En declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de líderes de la UE en Bruselas, Sánchez ha mostrado su "perplejidad" al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios.
Asimismo ha asegurado que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación".
Cuerpo apunta a una subida de las pensiones en diciembre
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, considera factible que el Gobierno español pueda aprobar en diciembre el Real Decreto-ley de actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque se encuentre en funciones tras la cita electoral del 29 de noviembre, al tiempo que ha expresado su confianza en poder aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones.
En una entrevista concedida a TVE, el titular de Economía ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a los más de nueve millones de pensionistas al subrayar que la revalorización está garantizada por ley.
Yolanda Díaz: "No, las pensiones no van a petar"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de pretender recortar las pensiones si llega al Gobierno, en respuesta a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP.
En un vídeo publicado ayer en redes sociales, Díaz aseguró que la afirmación de Muñoz de que hay que ser "valientes" para cambiar el modelo de pensiones significa que si los 'populares' llegan al Gobierno, "van a recortar las pensiones".
Díaz añadió que, cuando el PP dejó el Gobierno, la pensión media de jubilación no alcanzaba los 1100 euros mensuales, mientras que actualmente llega a los 1576 euros, casi 500 euros más. "Por tanto, no, las pensiones no van a petar", concluyó.