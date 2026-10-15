Espainiako Hauteskunde Batzordeak beste zehapen-espediente bat ireki dio Sanchezi, Moncloatik alderdikeria egiteagatik
Bere ustez, Gobernuko Presidentetzaren egoitzatik emandako prentsaurrekoak hauteskunde-legedia urratu ahal izan zuen, baliabide publikoekin elektoralismoa egitea eragozten baitu.
Espainiako Hauteskunde Batzorde Zentralak (HBZ) zehapen-espedientea ireki dio ostegun honetan Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari, joan den urriaren 6an, azaroaren 29ko hauteskundeak deitu eta hurrengo egunean, Moncloan emandako prentsaurrekoagatik, agerraldi horrek hauteskunde-legedia urratu zezakeela iritzita.
Aurreko astean Kongresuak indargabetu zituen etxebizitzari buruzko bi lege-dekretuak onartu zituen Ministroen Kontseiluaren ondoren Moncloan emandako prentsaurrekoa da hori.
PPk Sanchez salatu zuen Hauteskunde Legea urratu zuelakoan, Gobernuko Presidentetzaren egoitza "PSOEren mitin bat" emateko erabili zuelako; izan ere, Gobernuaren ustezko lorpenak azaldu zituen, oposizioa deskalifikatu zuen eta hauteskunde kanpainako mezu propioak helarazi zizkien herritarrei, "gehiengo parlamentario zabalago bat eskatzeaz gainera".
Popularrek, halaber, agerraldi horren bideoa Moncloako webgune ofizialetik kentzea eskatu zuten, eta Gobernu osoari eskatu ere hauteskunde aurreko garaian horrelako manifestaziorik ez egiteko.
Hauteskunde Batzordeak ez du espedientean sartu aurreko eguneko adierazpen instituzionala, urriaren 5ekoa, Sanchezek Gorteak desegitea eta hauteskundeak aurreratzea iragarri zuenean; agerraldi horretan, "olatu ultraeskuindarraren" eta justizia sozialaren artean aukeratzeko eskatu zuen. Hala ere, dekretua oraindik indarrean ez zegoenez, ez zen hauteskunde-garaia hasi eta ez ziren murrizketak martxan jarri. Hala ere, adierazpen horiek hauteskunde-garaian bide ofizialetan zabaltzea gaitzetsi du.
Bost zehapen-espediente
Horrekin, Hauteskunde Batzorde Zentralaren bost zehapen-espediente jaso ditu Sanchezek, 6.600 euroko isunak pilatzen dituztenak, hainbat hauteskunde-alditan neutraltasun instituzionalaren printzipioa urratzeagatik.