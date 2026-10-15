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I+G+Bren eskumena Nafarroara transferitzeko akordioa iragarri du Chivitek
Maria Chivite Nafarroako presidenteak nabarmendu duenaren arabera, "Nafarroak I+G+B arloan ondo jardun badu orain arte, eskumenak aurrera egiten jarraitzeko aukera emango digu, eta asmo are handiagoa izango dugu".
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