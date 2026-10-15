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Chivite anuncia un acuerdo para transferir a Navarra la competencia de I+D+i

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: I+G+Bren eskumena Nafarroari transferitzeko akordioa iragarri du Chivitek

EITB

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La presidenta navarra, María Chivite, ha destacado que "si Navarra ya lo venía haciendo bien en materia de I+D+i, esto nos va a permitir seguir avanzando y seguir siendo incluso más ambiciosos". 

María Chivite Navarra Gobierno de Navarra Política

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