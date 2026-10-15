Vito Quilesek Iruñean ekingo dio birari gaur, protesten, Udalaren kritiken eta kokapen aldaketen artean
Ultrak "Tour combativos II" bira hasiko du gaur Iruñean, eta asmoa da urriaren 26an Bilbon izatea. Bere bisitak udalaren kritikak eta bere kontrako protestak eragin ditu. 2025eko urrian, Nafarroako hiriburuan bere beste ekitaldi bat bertan behera geratu zen eta istiluak sortu ziren.
Vito Quiles ultrak gaur ekingo dio Iruñean Estatuan zehar egingo duen birari, "Tour combativos II" izenburupean. Ekitaldi horrek Udalaren kritikak, bere aurkako mobilizazio bat eta hirian aurreikusitako beste jarduera batzuen aldaketak eragin ditu. Hasiera batean Gazteluko Plazan egitekoa zen hitzordua Yamaguchi parkean egingo da, 18:00etan, Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzaren erabakiaren arabera.
Hainbat kolektibok, erakundek, gazte mugimenduk eta sindikatuk Nafarroako hiriburuan egotearen aurka mobilizatzeko deia egin dute. Elkarretaratzea 17:30ean izango da, Gaztelu plazan, eta deitzaileek "horma antifaxista" osatu nahi dute.
Kolektiboen ustez, gaur egun "olatu erreakzionario" bat bizi da, eskubideak murriztea bilatzen duena, batez ere sektore prekarizatuenenak, eta "Euskal Herriaren zapalkuntza nazionala" indartzen duena. Testuinguru horretan, ideia horiek legitimatzen eta indartzen dituzten pertsonen presentzia publikoa zalantzan jartzeko beharra defendatzen dute.
Vito Quilesek Euskal Herrira itzuli nahi du urriaren 26an, Bilbora, hain zuzen ere.
Udalaren adierazpena
Iruñeko Udaleko Batzordeak Quilesen bisitaren aurrean elkarbizitza eta demokrazia defendatzeko adierazpen bat onartu zuen asteartean. Testuak gorroto diskurtsoak, buloen zabalkundea eta hauteskunde prozesuak deslegitimatzeko saiakerak errefusatzen ditu.
UPNk, EH Bilduk, PSNk eta Geroa Baik lehen hiru atalen alde egin zuten, aldeko bederatzi boto eta PPren abstentzioa jasota.
Aldaketak beste jarduera batzuetan
Quilesen ekitaldiaren ondorioz, Iruñean aurreikusitako gutxienez bi jardueraren kokapena aldatu behar izan da.
Esku Hutsik elkarteak ekitaldi bat antolatu zuen Gaztelu Plazan, Haurdunaldi, Perinatal eta Jaioberrien Doluaren Eguna zela eta. Azkenik, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko haur parkean ospatuko du.
Era berean, Izeia taldeak ostiralera eraman du, Atarrabian, bere ikuskizun berriaren aurkezpena, hasiera batean ostegun honetan 19:00etan Gaztelu Plazan egitekoa zena.
Hainbat atxilotu eta bost zauritu 2025eko istiluetan
Vito Quilesek Iruñera egindako bisitak istiluak eragin zituen 2025eko urrian. Hil horren 30ean, bi pertsona atxilotu zituzten eta hainbat zauritu ziren Quilesen aurkako manifestarien eta Espainiako Polizia Nazionalaren agenteen arteko liskarretan, nahiz eta Nafarroako Unibertsitateko campusean egitekoa zen ekitaldia bertan behera geratu.
Hilabete batzuk beranduago, 28 lagun atxilotu zituzten liskarrekin lotuta.
Quilesen presentzia zela eta, unibertsitateak eraikinak itxi zituen eta jarduera akademikoa bertan behera utzi zuen 15:00etatik. Hala ere, ekitaldiaren aurkako ehunka lagunek eta jarraitzaile talde murritzago batek elkarretaratzea egin zuten campusean.
Poliziak bi taldeak banatzeko dispositibo bat zabaldu zuen, eta Quilesen aurkako manifestarien aurka kargatzen amaitu zuen. Manifestariek objektuak jaurtiz erantzun zuten. Ondoren, liskarrak Iturrama auzora zabaldu ziren. Han, hainbat edukiontzi irauli eta su eman zieten, eta botilak eta beste objektu batzuk jaurti zizkieten agenteei.