Vito Quiles inicia en Pamplona su gira entre protestas, críticas del Ayuntamiento y cambios de ubicación
El agitador ultra comenzará hoy en Pamplona su gira "Tour combativos II", que continuará el 26 de octubre en Bilbao. Su visita ha generado críticas municipales y una protesta en su contra. En octubre de 2025, otro acto suyo en la capital navarra fue suspendido y hubo disturbios.
El agitador ultra Vito Quiles comenzará hoy en Pamplona su gira por el Estado, bajo el título "Tour combativos II", en un acto que ha generado críticas del Ayuntamiento, una movilización en su contra y cambios en la ubicación de otras actividades previstas en la ciudad. La cita, prevista inicialmente en la Plaza del Castillo, se celebrará finalmente en el parque de Yamaguchi a las 18:00 horas, según la decisión de la Delegación del Gobierno en Navarra.
Diversos colectivos, organizaciones, movimientos juveniles y sindicatos de la zona han llamado a movilizarse contra su presencia en la capital navarra. La concentración tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza del Castillo, donde los convocantes pretenden formar un "muro de contención antifascista".
Los colectivos consideran que actualmente se vive una "ola reaccionaria" que, a su juicio, busca recortar derechos, especialmente de los sectores más precarizados, y reforzar lo que denominan la "opresión nacional de Euskal Herria". En este contexto, defienden la necesidad de cuestionar la presencia pública de personas que, según sostienen, legitiman y refuerzan esas ideas.
Vito Quiles pretende volver a Euskal Herria el 26 de octubre, en esta ocasión a Bilbao.
Declaración del Ayuntamiento
La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el martes una declaración en defensa de la convivencia y la democracia ante la visita de Quiles. El texto rechaza los discursos de odio, la difusión de bulos y los intentos de deslegitimar los procesos electorales.
La iniciativa, presentada por los Socialistas del Ayuntamiento, salió adelante mediante una votación por puntos. UPN, EH Bildu, PSN y Geroa Bai apoyaron los tres primeros apartados, que recibieron nueve votos favorables y la abstención del PP.
Cambios en otras actividades
La celebración del acto de Quiles también ha obligado a modificar la ubicación de al menos dos actividades previstas en Pamplona.
La asociación Esku Hutsik había convocado un acto en la Plaza del Castillo con motivo del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. Finalmente, lo celebrará en el parque infantil del Hospital Universitario de Navarra.
Asimismo, el grupo Izeia ha trasladado al viernes, en Villava, la presentación de su nuevo espectáculo, que inicialmente estaba prevista para este jueves a las 19:00 horas en la Plaza del Castillo.
Varios detenidos y cinco heridos en los disturbios de 2025
La visita de Vito Quiles a Pamplona ya provocó incidentes en octubre de 2025. El día 30 de ese mes, dos personas fueron detenidas ese mismo día y al menos cinco resultaron heridas durante los enfrentamientos entre manifestantes contrarios al agitador y agentes de la Policía Nacional española, pese a que el acto previsto en el campus de la Universidad de Navarra había sido suspendido.
Meses más tarde, 28 personas más fueron detenidas en la comarca de Pamplona por los incidentes.
Ante la presencia anunciada de Quiles, la universidad había cerrado sus edificios y suspendido la actividad académica desde las 15:00 horas. Aun así, centenares de personas contrarias al acto y un grupo más reducido de simpatizantes se concentraron en el campus.
La Policía desplegó un dispositivo para separar a ambos grupos y terminó cargando contra los manifestantes contrarios a Quiles, que respondieron lanzando objetos. Los enfrentamientos se trasladaron después al barrio de Iturrama, donde se volcaron e incendiaron varios contenedores y se lanzaron botellas y otros objetos contra los agentes.