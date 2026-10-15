Vito Quiles inicia en Pamplona su gira entre protestas, críticas del Ayuntamiento y cambios de ubicación

El agitador ultra Vito Quiles comenzará hoy en Pamplona su gira por el Estado, bajo el título "Tour combativos II", en un acto que ha generado críticas del Ayuntamiento, una movilización en su contra y cambios en la ubicación de otras actividades previstas en la ciudad. La cita, prevista inicialmente en la Plaza del Castillo, se celebrará finalmente en el parque de Yamaguchi a las 18:00 horas, según la decisión de la Delegación del Gobierno en Navarra.

Diversos colectivos, organizaciones, movimientos juveniles y sindicatos de la zona han llamado a movilizarse contra su presencia en la capital navarra. La concentración tendrá lugar a las 17:30 horas en la Plaza del Castillo, donde los convocantes pretenden formar un "muro de contención antifascista".

Los colectivos consideran que actualmente se vive una "ola reaccionaria" que, a su juicio, busca recortar derechos, especialmente de los sectores más precarizados, y reforzar lo que denominan la "opresión nacional de Euskal Herria". En este contexto, defienden la necesidad de cuestionar la presencia pública de personas que, según sostienen, legitiman y refuerzan esas ideas.

Vito Quiles pretende volver a Euskal Herria el 26 de octubre, en esta ocasión a Bilbao.