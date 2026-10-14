El agitador ultra Vito Quiles llegará este jueves a Pamplona con críticas del Ayuntamiento, protesta en su contra y cambio de lugar

El agitador ultra Vito Quiles ha convocado para este jueves en Pamplona un acto cuya ubicación se ha trasladado y que, además, ha dado lugar a un llamamiento de protesta en su contra, ha generado críticas del Ayuntamiento y ha obligado a cambiar el lugar en el que se organizarán al menos otros dos eventos.

La Delegación del Gobierno en Navarra ha dado luz verde al acto de Quiles previsto a las 18:00 horas el jueves. El evento se había convocado inicialmente en la Plaza del Castillo, pero para evitar una manifestación en contra del agitador a una hora similar (17:30) en el mismo lugar, la Delegación del Gobierno ha decidido trasladar el acto de Quiles a la Plaza de Yamaguchi.

Quiles empezará este jueves en la capital navarra su gira por todo el Estado bajo el título ‘Mafia o patria’. En el caso de Pamplona, diversos colectivos, organizaciones, movimientos juveniles y sindicatos de la zona han llamado a movilizarse en su contra y a formar un "muro de contención antifascista" en la Plaza del Castillo.

Los colectivos consideran que actualmente se está viviendo una "ola reaccionaria" que, a su juicio, pretende recortar derechos, especialmente de los sectores más precarizados, y reforzar lo que denominan la "opresión nacional de Euskal Herria".

En este contexto, defienden la necesidad de cuestionar la presencia pública de personas que, según sostienen, legitiman y refuerzan esas ideas.

Por su parte, la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el martes una declaración en defensa de la convivencia y la democracia en la que rechaza los discursos de odio, la difusión de bulos y los intentos de deslegitimar los procesos electorales, ante la visita de Quiles.

La iniciativa, presentada por los Socialistas del Ayuntamiento, salió adelante en una votación por puntos, con el apoyo de UPN, EH Bildu, PSN y Geroa Bai a los tres primeros apartados, que recibieron nueve votos a favor y la abstención del PP.

El acto del agitador ultra también ha obligado a cambiar la ubicación de al menos dos eventos. Uno de ellos estaba convocado por la asociación Esku Hutsik en la Plaza del Castillo, con motivo del Día del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. Finalmente lo harán en el parque infantil del Hospital Universitario de Navarra.

También se ha modificado la ubicación de la presentación que el grupo Izeia iba a realizar de su nuevo espectáculo, que en un primer momento estaba prevista en la Plaza del Castillo el jueves a las 19:00 horas. Se ha trasladado la presentación al viernes en Villava.